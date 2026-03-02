Jean Deza avanza con su fichaje por histórico club de la Liga 1 2026: "Contactos"

Jean Deza es uno de los futbolistas peruanos que ha estado envuelto en muchos temas polémicos por motivos extradeportivos; sin embargo, su calidad en el juego siempre le ha abierto puertas en diversos clubes y ahora no es la excepción. Se ha revelado que el atacante está avanzando con su fichaje a un histórico club de la Liga 1: estamos hablando de Sport Boys.

PUEDES VER: Carlos Zambrano puede dar el batacazo firmando por histórico club de la Liga 1 2026

Jean Deza avanza con su fichaje por icónico club de la Liga 1 2026

Según informó el periodista Carlos Hernández, Deza está teniendo sus primeros contactos con la directiva de Boys para concretar su fichaje de cara a la Liga 1 del 2026.

Sin embargo, el comunicador también alega que aún nada es oficial ni hay una oferta de por medio, solo hay un interés del cuadro del Callao por fichar al talentoso futbolista. "Se están dando los primeros contactos", afirmó.

Jean Deza avanza con las negociaciones para firmar con Sport Boys por todo el 2026.

De esta forma, el extremo izquierdo de 32 años, Jean Deza, podría sumar a su trayectoria a Sport Boys si se logra avanzar más en las negociaciones tras dejar Santos FC de la Liga 2.

¿Cómo le fue a Jean Deza en la Liga 1?

Deza siempre ha sido un futbolista controvertido por las formas en las que se dio su salida de distintos clubes peruanos y extranjeros. Sin embargo, durante su paso por la Liga 1 le ha ido muy bien; no obstante, nunca consiguió un título nacional.

El delantero jugó en la primera división del fútbol peruano con Alianza Lima, Sport Huancayo, UTC, Deportivo Binacional, Cienciano, Alianza Atlético, Universidad San Martín y ADT. Su mejor rendimiento lo tuvo en el cuadro cajamarquino, donde disputó 37 partidos y anotó 6 goles.