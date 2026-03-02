Butrón rotundo contra Universitario por polémico penal no cobrado ante FC Cajamarca: "Es un..."

Universitario de Deportes venció 1-0 a FC Cajamarca en la fecha cinco del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, durante el encuentro surgió una polémica por un supuesto penal de Diego Romero a Arley Rodríguez que no fue sancionado por Joel Alarcón. Ante esta situación, Leao Butrón salió al frente para brindar un contundente comentario sobre el equipo crema y esta jugada.

Leao Butrón dio fuerte comentario contra Universitario por polémico penal no cobrado ante FC Cajamarca

Butrón utilizó su programa llamado 'A Presión Radio' para comentar sobre el supuesto penal no cobrado por el árbitro Alarcón cuando Romero tumbó a Rodríguez dentro del área crema.

Para el exarquero de Alianza Lima la jugada si era un penal claro a favor de FC Cajamarca y en contra de Universitario, pero que sin embargo el referí principal y el VAR no accionaron debidamente para cobrarlo.

Video: A presión

"No, porque después de esa jugada al final, esa acción ya me hizo borrar todo; me olvidé de todo el partido y de todas las fechas de mi vida con ese penalazo que no nos han cobrado. No es un simple penal, es un ‘penalazo’", empezó diciendo.

"Después de revisar detenidamente la repetición, nos pareció un penal muy claro. En la primera impresión pensaba: 'No fue penal, se tira'. Sin embargo, al ver la repetición, notamos que lo está enganchando; le mete la tijera, aunque sea sin intención. No es culpa de Joel Alarcón, es del VAR", concluyó.

Diego Romero de Universitario hizo supuesto penal a Arley Rodríguez de FC Cajamarca

Video: L1MAX

A los 90 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro iba 1-0 a favor de Universitario de Deportes, FC Cajamarca tuvo una clara ocasión de gol cuando Arley Rodríguez llegó al área, pero fue anulado por el arquero Diego Romero.

En medio de ello, los futbolistas del equipo cajamarquino empezaron a solicitar un penal porque el delantero colombiano quedó tendido después de recibir un fuerte golpe del arquero peruano.

Sin embargo, según la decisión del técnico Joel Alarcón, la jugada no ameritaba ser cobrada como penal, por lo que el VAR tampoco intervino. Al final, el encuentro terminó a favor del equipo de Javier Rabanal, y los jugadores cajamarquinos estaban molestos por la supuesta falta no cobrada.