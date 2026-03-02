Luis Urruti rompió su silencio y reveló la verdad sobre su salida de Universitario: "Difícil.."

Universitario de Deportes tuvo a varios jugadores que marcaron una etapa en el club por su excelente desempeño dentro y fuera del campo, pero por diferentes motivos tuvieron que abandonar la institución. Uno de esos casos es el de Luis Urruti, quien después de un tiempo, decidió hablar para revelar la verdadera razón de su salida del equipo crema en 2024.

Luis Urruti reveló la verdadera razón de su salida de Universitario de Deportes

En la conversación con la periodista Darinka Zumaeta, a través de su programa "Al Volante", Urruti fue consultado sobre diversos temas de actualidad en Sport Boys y cómo fue su salida de Universitario.

El jugador uruguayo, también nacionalizado peruano, manifestó que sin duda fue difícil salir del cuadro merengue en 2024, y más aún cuando se le complicó encontrar equipo estando sin uno.

Sin embargo, detalladamente, Luis Urruti reveló que antes de consagrarse campeón con Universitario en 2023, había acordado con los directivos una renovación; no obstante, no se logró y sintió que no fue valorado en un equipo donde dio mucho.

"El 2024 fue un año muy difícil para mí. Habíamos quedado en un acuerdo antes de salir campeón y después no se cumplió. Le había dado tanto al club, que sentí que me tenían que valorar y no lo hicieron", reveló en el programa de Zumaeta.

¿Cómo le fue a Luis Urruti en Universitario?

En diciembre de 2020, Urruti fue oficializado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes y en ese primer año llevó a la escuadra merengue a disputar la final nacional de la temporada; sin embargo, terminó perdiéndolo.

Tras su gran desempeño y mérito en el cuadro merengue, logró que en el 2023 el equipo dirigido por Jorge Fossati se consagre campeón ante el clásico rival, Alianza Lima.

A pesar de que se pensaba que iba a seguir en Universitario, Luis Urruti no fue renovado y terminó saliendo del club con 87 partidos disputados y 17 goles anotados entre el 2020 y el 2023.