- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Getafe
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- River Plate vs. I. Rivadavia
- Liga Peruana de Vóley
La experimental posición de Archimbaud que probó Guede en la derrota de Alianza ante Vallejo
Alianza Lima perdió ante César Vallejo en un duelo amistoso; sin embargo, lo más polémico fue la posición experimental en la que fue utilizado Jean Pierre Archimbaud por Pablo Guede.
Alianza Lima se enfrentó a César Vallejo en un partido amistoso disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Pablo Guede utilizó una alineación distinta a la que jugó contra UTC en Cajamarca. El detalle más relevante y polémico es la posición en la que Jean Pierre Archimbaud fue ubicado en la derrota del equipo blanquiazul.
PUEDES VER: Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"
La experimental posición de Jean Pierre Archimbaud que probó Pablo Guede en la derrota de Alianza Lima ante César Vallejo
Según reveló Ana Lucía Rodríguez en su programa llamadno 'Hablemos de Max', Guede utilizó a Archimbaud como lateral izquierdo cuando su posición natural es ser volante central o pivote.
El técnico argentino decidió alinear al cuadro blanquiazul ante el conjunto estudiantil de esta forma: Óscar De la Cruz en el arco; Josué Estrada, Jhoao Velásquez, Santiago García, Jean Pierre Archimbaud en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo en el mediocampo; Federico Girotti y Paolo Guerrero en el ataque.
Pablo Guede utilizó de lateral izquierdo a Jean Pierre Archimbaud en el amistoso de Alianza Lima ante César Vallejo.
Mientras que los visitantes trujillanos utilizaron este once para vencer a los íntimos: Nolasco en la portería; Arias, Da Rosa y Quispe en defensa; Catashunga, Ysique, Romero, Mesías y Cornejo en la volante; Osorio y Noronha como delanteros.
Con esta alineación, Alianza Lima no pudo vencer a su similar César Vallejo, quienes se encuentran en Lima para disputar diversos amistosos con el objetivo de comenzar bien la Liga 2.
Alianza Lima perdió 2-1 ante César Vallejo en un duelo amistoso que se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima perdió 2-1 ante César Vallejo en duelo amistoso
Alianza perdió 2-1 ante César Vallejo de Trujillo en un duelo amistoso disputado en horas de la mañana desde el Estadio Alejandro Villanueva, La Victoria. Los goles del conjunto poeta fueron anotados por Sebastián Osorio y Osnar Noronha, mientras que Quevedo descontó para el cuadro blanquiazul.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90