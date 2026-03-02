La experimental posición de Archimbaud que probó Guede en la derrota de Alianza ante Vallejo

Alianza Lima se enfrentó a César Vallejo en un partido amistoso disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Pablo Guede utilizó una alineación distinta a la que jugó contra UTC en Cajamarca. El detalle más relevante y polémico es la posición en la que Jean Pierre Archimbaud fue ubicado en la derrota del equipo blanquiazul.

Según reveló Ana Lucía Rodríguez en su programa llamadno 'Hablemos de Max', Guede utilizó a Archimbaud como lateral izquierdo cuando su posición natural es ser volante central o pivote.

El técnico argentino decidió alinear al cuadro blanquiazul ante el conjunto estudiantil de esta forma: Óscar De la Cruz en el arco; Josué Estrada, Jhoao Velásquez, Santiago García, Jean Pierre Archimbaud en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo en el mediocampo; Federico Girotti y Paolo Guerrero en el ataque.

Mientras que los visitantes trujillanos utilizaron este once para vencer a los íntimos: Nolasco en la portería; Arias, Da Rosa y Quispe en defensa; Catashunga, Ysique, Romero, Mesías y Cornejo en la volante; Osorio y Noronha como delanteros.

Con esta alineación, Alianza Lima no pudo vencer a su similar César Vallejo, quienes se encuentran en Lima para disputar diversos amistosos con el objetivo de comenzar bien la Liga 2.

Alianza perdió 2-1 ante César Vallejo de Trujillo en un duelo amistoso disputado en horas de la mañana desde el Estadio Alejandro Villanueva, La Victoria. Los goles del conjunto poeta fueron anotados por Sebastián Osorio y Osnar Noronha, mientras que Quevedo descontó para el cuadro blanquiazul.