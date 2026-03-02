Luna de Sangre 2026 en Perú: ¿Cuándo es el evento que tiñe al satélite de rojo y a qué hora verlo?

Llega uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año, un eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre. Durante varias horas, la Luna atravesará la sombra de la Tierra y adquirirá un tono rojizo visible a simple vista. Este fenómeno podrá observarse desde el país, aunque en algunos puntos coincidirá con el amanecer. Conoce a continuación a qué hora y cómo ver la Luna de Sangre en Perú.

¿Cuándo será la Luna de Sangre 2026 en Perú?

El eclipse lunar total ocurrirá en la madrugada del 3 de marzo de 2026. De acuerdo con la NASA, el fenómeno comenzará con una fase penumbral, seguirá con la etapa parcial y alcanzará la totalidad antes del amanecer.

La fase total es el momento más esperado, ya que es cuando la Luna adquiere el característico color rojizo. La duración completa del eclipse se extenderá por varias horas, aunque no todas las fases tendrán la misma intensidad visual.

¿Cuál es la mejor hora para ver el eclipse lunar total?

En Perú, el eclipse lunar del 3 de marzo de 2026 comenzará con la fase penumbral a las 3:44 a. m.. Desde ese momento, la Luna empezará a oscurecerse de forma gradual. El proceso avanzará durante la madrugada.

La fase total, cuando la Luna adoptará el característico tono rojizo, está prevista alrededor de las 6:04 a. m.. Ese será el punto más intenso del fenómeno. Sin embargo, coincidirá con el amanecer, por lo que la visibilidad podría verse afectada en algunas zonas del país.

¿Por qué la Luna se ve roja durante el eclipse?

El tono rojizo no es un efecto especial. Ocurre porque la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa. Los tonos azules se filtran y los rojizos continúan su trayectoria hasta iluminar la superficie lunar.

Es el mismo fenómeno que explica los atardeceres anaranjados. En un eclipse total, esa luz filtrada baña completamente la Luna y genera el efecto que popularmente se conoce como Luna de Sangre.

¿Cómo ver la Luna de Sangre en Perú?

No se necesita telescopio ni filtros especiales. El eclipse lunar es seguro para observar a simple vista. Sin embargo, para una mejor experiencia:

Busca un lugar con poca contaminación lumínica.

Revisa el pronóstico del clima.

Ubícate en espacios abiertos con vista despejada del cielo.

Si quieres fotografiarla, un trípode y el modo nocturno del celular pueden ayudar. La clave será madrugar y estar atento a los minutos de totalidad, cuando el satélite natural mostrará su tono más intenso.