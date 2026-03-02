¡Mucha atención! Las pequeñas empresas dirigidas por inmigrantes o propietarios de estatus mixto se encuentran enfrentando una complicada situación ante la pérdida inminente de acceso a diversas opciones de financiamiento que, anteriormente, eran accesibles. ¿Qué pasará con los titulares de la Green Card en EE. UU. y los préstamos?

EE. UU.: a partir de HOY, titulares de Green Card NO son elegibles a préstamos SBA

Según lo expuesto por 'Nerdwallet' y otros portales internacionales, desde el 1 de marzo de este año, los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la Green Card en EE. UU., han perdido la elegibilidad para acceder a los préstamos SBA 7(a) y 504, respectivamente.

A partir de HOY, titulares de Green Card NO son elegibles a préstamos SBA.

Esta modificación, implementada por la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU., ahora establece que solo los ciudadanos o nacionales de EE. UU. podrán optar a estos financiamientos económicos.

Por su parte, Jeremy Gilpin, presidente y director ejecutivo de Community Bank & Trust, expresó mediante un correo electrónico que esta medida "reducirá materialmente el acceso al financiamiento de la SBA para muchas pequeñas empresas que anteriormente calificaban". Con ello se busca implicaciones para los propietarios de pequeñas empresas que dependen de estos recursos.

Nuevos requisitos para préstamos con la SBA

Esta normativa de la SBA establece que todos los propietarios de pequeñas empresas, incluidos aquellos con participación indirecta, deben ser ciudadanos estadounidenses o nacionales que residan principalmente en Estados Unidos o sus territorios.

Con esta modificación, los residentes permanentes legales (LPR), conocidos comúnmente como titulares de la tarjeta verde, quedan excluidos de la propiedad de cualquier parte de una empresa que busque obtener un préstamo de la SBA. Este cambio afecta a los solicitantes de los programas de préstamos SBA 7(a) y 504.