¡Mucha atención! A partir del 1 de marzo, el estado de Nueva York empezará a aplicar nuevos requisitos federales para acceder a los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Al respecto, Krista Hesdorfer, representante de Hunger Solutions New York, brindó detalles sobre estas nuevas condiciones y cuál será el impacto directo en los beneficiarios.

SNAP: a partir de esta fecha, estos serán los requisitos para recibir los beneficios 2026

Según lo compartido por 'News 10' y otros portales internacionales, los nuevos requisitos laborales para los beneficiarios de SNAP en Nueva York han generado gran preocupación entre los residentes. Tal como explicó Hesdorfer, existe un compromiso de trabajo de 20 horas semanales o un número específico de horas que se ajusta al salario mínimo del estado.

En este contexto, los que no puedan cumplir con estas condiciones y no califiquen para una exención debido a su situación familiar, enfrentarán un límite de tres meses para recibir los beneficios. En tanto, los neoyorquinos de entre 18 y 64 años que tengan la capacidad de trabajar y no vivan con un menor de 14 años también tendrán que adaptarse a estas nuevas exigencias.

Además, deberán demostrar que están en búsqueda activa de empleo y participando en actividades de servicio comunitario. Hesdorfer advirtió que los beneficiarios actuales de SNAP podrían comenzar a perder sus ayudas a partir de junio de este año.

¿Cuándo empieza el proceso para nuevos solicitantes a SNAP?

El proceso de evaluación para los nuevos solicitantes empezará en marzo, cuando los Departamentos de Servicios Sociales locales comenzarán a comunicarse con aquellos que se consideren sujetos a las nuevas regulaciones.

Se estima que cientos de miles de personas podrían verse afectadas por esta medida. Se está a la espera de próximas actualizaciones con relación al programa de ayuda alimentaria.