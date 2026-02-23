¡A tener cuidado! Un individuo, originario del centro de Minnesota, en Estados Unidos, enfrenta fuertes cargos debido a la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas, así como por la estafa de los beneficios relacionados con la asistencia médica y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Al respecto, las autoridades locales decidieron empezar con una exhaustiva investigación para esclarecer los detalles de este caso. ¿Qué pasará con esta persona tras ser acusada de cometer fraude?

SNAP: hombre es acusado de cometer fraude con el programa y asistencia médica en EE. UU.

Según lo expuesto por CBS News y otros portales internacionales, Andrew Freeburg, de 45 años, enfrenta una complicada situación en el país de Trump, luego de recibir graves acusaciones en el condado de Carver, donde se le imputa un delito grave por no presentar su declaración de impuestos sobre la renta individual.

Asimismo, se le acusa de no pagar deliberadamente el impuesto correspondiente, además de presentar cuatro declaraciones fraudulentas y de obtener asistencia de manera ilícita hasta en más de cinco oportunidades.

Los documentos judiciales expusieron a Freeburg, quien no reportó todos sus ingresos y presentó informes falsos durante los años 2020, 2021, 2023 y 2024, mientras que en 2022 no presentó ninguna declaración. También operaba un negocio denominado E-Motors, pero usaba los fondos para gastos personales, incluyendo una membresía de gimnasio y visitas a Starbucks, tal como señala la denuncia penal.

Se confirmó que las personas listadas en el sitio web de la empresa no estaban realmente empleadas allí, y Freeburg pretendía que E-Motors perteneciera a su padre de 87 años, quien residió en Florida hasta 2023 y negó cualquier participación en el negocio.

Departamento de ingresos lo desmintió

El Departamento de Ingresos de Minnesota se encargó de demostrar que Freeburg reportaba ingresos personales y comerciales que eran casi 2 millones de dólares inferiores a los que realmente poseía, acumulando una deuda de más de 186.000 dólares en impuestos entre 2020 y 2024.

Cabe mencionar que, entre 2022 y 2024, este hombre recibió apoyo de SNAP y asistencia médica, acumulando más de 40.000 dólares en beneficios de ambos programas, así como evidenciaron los documentos.