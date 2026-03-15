Paulo Autuori reveló el fuerte motivo de la ausencia de Felipe Vizeu en Cristal: "Mental..."

Sporting Cristal enfrentó a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 y previo al encuentro se conoció que Paulo Autuori decidió por no convocar a Felipe Vizeu para que forme parte del plantel que dispute este encuentro. Tras ello, el técnico brasileño reveló el fuerte motivo de la ausencia del delantero.

Paulo Autuori reveló el fuerte motivo de la no convocatoria de Felipe Vizeu en duelo entre Sporting Cristal y Sport Boys

En conferencia de prensa luego del partido entre Cristal y Boys, Autuori fue consultado sobre diversos temas que involucran su posible salida del cuadro celeste y la sorpresiva ausencia de Vizeu.

En respuesta a la no convocatoria de Felipe Vizeu dentro de la lista de jugadores que iban a disputar el duelo ante el club del Callao, el técnico brasileño del elenco cervecero manifestó que ante las críticas de los hinchas prefiere cuidar su salud física y mental.

“Mira, uno que está metido dentro del fútbol mismo sabe la manera de como se pierden jugadores. Yo siempre he trabajado para la salud física y mental. Yo siempre voy a pelear por ellos. Yo hablé con Felipe (Vizeu) porque si toca el balón la gente se olvida de otras cosas y critican”, expresó.

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Asimismo, Paulo Autuori indicó que durante su carrera como técnico de grandes clubes ha vivido que los futbolistas suelen ser sometidos a críticas, por lo que prefiere protegerlos, como es el caso de Vizeu.

Felipe Vizeu en Sporting Cristal 2026

Felipe Vizeu ha sido el flamante fichaje de Sporting Cristal para la mitad de temporada de 2025; sin embargo, desde su llegada no ha logrado brillar en el elenco celeste, por lo que los hinchas siempre lo critican. Este 2026, el delantero brasileño arrancó de la mejor forma anotando ya dos goles en cuatro partidos disputados. No obstante, en Copa Libertadores no ha logrado marcar y mucho menos ser la salvación del club cuando hace falta la cuota goleadora.