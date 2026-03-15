Autuori arremetió contra periodistas por especular con su posible salida de Cristal: "Esos..."

El nombre de Paulo Autuori fue tendencia durante la semana debido a que Diego Rebagliati soltó la información de que el técnico brasileño se iba de Sporting Cristal tras desacuerdo con la directiva rimense. Tras ello, el entrenador salió al frente para dar un rotundo comentario en contra de los periodistas que divulgaron esta información falsa.

Paulo Autuori dio fuerte comentario contra periodistas por divulgar posible salida de Sporting Cristal

Luego del partido entre Cristal y Sport Boys, Autuori brindó una conferencia de prensa donde le consultaron directamente sobre una posible salida del banquillo del club celeste.

Ante ello, el entrenador brasileño afirmó que los periodistas que divulgaron el rumor de su salida del cuadro cervecero no deberían ser catalogados como tal, ya que solo desinforman y no han ganado nada en la vida.

"Yo no controlo eso. Yo lamento por los periodistas serios, estos no son periodistas, son blogueros y hablan cosas que nunca han ganado nada en su vida, pero tienen la posibilidad de juzgar a otro como si fuera un victorioso en su vida profesional", afirmó.

Video: Ovación

Es importante mencionar que la información de la posible salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal comenzó cuando Diego Rebagliati utilizó su programa llamado 'Fútbol Satélite' para afirmar que el técnico brasileño ya no era más entrenador del cuadro cervecero.

“Me llega la información que Paulo Autuori no se sentiría parte del proyecto y tienen la libertad de fichar a otros jugadores, pero ya sin él. El tema es que ya estableció una posición y es difícil que se mueva. Hay gente que lo conoce de cerca y habría manifestado que ayer (miércoles 10) posiblemente fue su último partido”, afirmó.

Paulo Autuori reveló que seguirá como técnico de Sporting Cristal

En conversación con L1MAX y previo al encuentro entre Cristal y Sport Boys, Autuori confirmó que seguirá como técnico del cuadro cervecero y desmintió de esa forma su renuncia inesperada del banquillo celeste.