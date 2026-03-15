Paulo Autuori tomó radical medida con Felipe Vizeu tras cuestionado rendimiento en Sporting Cristal

Sporting Cristal tiene la gran obligación de salir campeón en la Liga 1 2026 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. Sin embargo, hasta el momento, el rendimiento del equipo ha dejado mucho que desear y uno de los más señalados ha sido Felipe Vizeu. Precisamente, ante su poca eficacia goleadora, Paulo Autuori decidió tomar una tajante medida con el delantero.

Paulo Autuori tomó radical medida con Felipe Vizeu tras cuestionado rendimiento

En la previa del duelo ante Sport Boys por el Torneo Apertura 2026, los hinchas esperaban ver con ansias la alineación que presentarían para este clásico Lima-Callao. En ese contexto, sorprendió ver que el DT Paulo Autuori decidió dejar fuera de su lista de convocados a Felipe Vizeu.

El exdelantero de Flamengo ha sido duramente cuestionado por los hinchas y diversos personajes del fútbol por el bajo rendimiento que ha mostrado desde su llegada. Y es que se esperaba que se consolide como un delantero goleador, sin embargo, ha sido todo lo contrario, perdiendo terreno ante Irven Ávila.

Felipe Vizeu no salió en lista para el partido ante Sport Boys

De esta forma, Felipe Vizeu no estará ni en la banca de suplentes para este encuentro trascendental para las aspiraciones del equipo en la Liga 1, donde han tenido un arranque irregular.

Además, esta medida sorprende sobre todo considerando que el ‘9’ brasileño es una de las apuestas de Paulo Autuori desde su llegada, además que el técnico se ha negado en la contratación de un delantero extranjero. Una muestra de respaldo hacia Vizeu.