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Temblor HOY, viernes 5 junio en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicó hoy, viernes 5 de junio, un informe detallado sobre los sismos ocurridos en el país. ¿Dónde se reportó el último?
El Perú se encuentra situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por su intensa actividad sísmica. Debido a esta situación, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un seguimiento continuo de los sismos que se producen en el territorio nacional. AQUÍ se presentan los últimos movimientos telúricos reportados para hoy, viernes 5 de junio, según la información suministrada por el IGP.
PUEDES VER: Temblor en Perú del jueves 4 de junio: IGP confirmó SISMO en ICA, ¿cuál fue la magnitud y epicentro?
Temblor en Perú hoy, viernes 5 de junio: cuál fue la magnitud y epicentro según IGP
Bienvenidos
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte hoy, viernes 5 de junio, un informe detallado sobre los sismos ocurridos en el país. En esta nota podrá acceder a toda la información sobre el último temblor, magnitud y epicentro.
¿Qué debes hacer durante un sismo?
Durante un sismo, es muy necesario conservar la calma y actuar con rapidez para salvaguardar tu vida y la de quienes te acompañan. Si te encuentras en casa, dirígete a un lugar seguro, lejos de ventanas, espejos y objetos susceptibles de caer. Es crucial evitar el uso de ascensores y no correr ni empujar a otras personas.
Si te hallas en la calle, mantente alejado de postes, cables eléctricos y edificaciones que puedan resultar inestables. Las autoridades sugieren tener preparada una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos, una linterna, un radio y documentos esenciales. Tras el sismo, sigue las instrucciones de Defensa Civil y mantente al tanto de la información mediante fuentes oficiales.
¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?
- Central policial: 105.
- Bomberos: 116.
- Defensa Civil – Emergencias: 115.
- Policía de carreteras: 110.
- Infosalud (consultas médicas): 113.
- Información COVID-19 – EsSalud: 107.
- Denuncias por violencia familiar: 100.
- Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6).
- Cruz Roja Peruana: 266 0481.
¿Por qué Perú es un país sísmico?
Perú se encuentra localizado en la zona occidental de América del Sur, en una de las regiones más vulnerables a sismos a nivel global. Ante esta situación, resulta esencial entender cómo se presenta esta amenaza en las distintas áreas del país. Este entendimiento permite desarrollar estrategias efectivas que minimicen los efectos de los terremotos en el futuro. Para alcanzar este objetivo, se lleva a cabo un análisis que consiste en evaluar el riesgo sísmico en cada localidad.
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