UNTELS resultados del examen de admisión 2025-2: consulta lista de ingresantes y el puntaje obtenido
La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur realizó su examen de admisión UNTELS 2025-2 y AQUÍ podrás acceder a los resultados oficiales de la prueba.
Este domingo 17 de agosto, la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur realizó su examen de Admisión Modalidad: Ordinario, Alternativo y Talento 2025-2, por lo que miles de jóvenes asistieron a la casa de estudios en el distrito de Villa El Salvador, en Lima. Ahora es momento de acceder a los resultados de la UNTELS mediante su página web oficia.
Cabe destacar, que los postulantes tuvieron la oportunidad de rendir el Simulacro de Admisión Presencial, el pasado 10 de agosto de 2025, para que se acostumbren al ambiente y al formato de la prueba, ya que se practica en las mismas condiciones de tiempo, modalidad presencial, distribución de aulas y medidas de seguridad.La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur realizó su examen de admisión este 17 de agosto.
UNTELS resultados del examen de admisión 2025-II: Link de consulta
La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur precisó que la publicación de resultados se realizará este 17 de agosto, mismo día del examen. Te compartimos el enlace oficial para que puedas verificar cuánto puntaje obtuviste y si lograste ingresar. ¡Te deseamos muchos éxitos!
- Resultados de nuestro examen de admisión 2025-I: Dale clic AQUÍ
Si ingresaste a la universidad, recuerda los siguientes pasos: Entrega de constancias de ingreso es el 18 y 19 de agosto y la entrega de constancias a rezagados, con recargo, el miércoles 20 de agosto. Esperamos que seas un nuevo cachimbo, caso contrario, no te desanimes, sigue intentando.
¿Cuándo fue el examen de admisión de la UNTELS 2025?
El Examen de Admisión 2025-II de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) fue realizado el domingo 17 de agosto de 2025, en las modalidades Ordinario, Alternativo y Talentos. Esa misma fecha también se publicaron los resultados correspondientes.
¿Qué carreras hay en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur?
La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) ofrece actualmente cinco carreras profesionales en su Facultad de Ingeniería y Gestión, cada una con una fuerte orientación hacia las áreas de ingeniería y administración:
- Administración de Empresas
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
- Ingeniería Mecánica y Eléctrica
