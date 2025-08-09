0
EN VIVO
Previa del Universitario vs Sport Boys HOY

Examen de admisión UNI 2025-2: Resultados AQUÍ de la prueba de aptitud vocacional de este sábado 9 de agosto

El sábado 9 de agosto, inició el proceso de admisión 2025-2 de la UNI y AQUÍ podrás conocer a los resultados de la Prueba de Aptitud Vocacional de Arquitectura.

Angie De La Cruz
Conoce los resultados de la prueba de aptitud vocacional para la carrera de Arquitectura en la UNI.
Conoce los resultados de la prueba de aptitud vocacional para la carrera de Arquitectura en la UNI. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Universidad Nacional de Ingeniería dio inicio a su proceso de admisión 2025-2 con éxito, pese a que recientemente anunció una reprogramación de sus exámenes. Este 9 de agosto, se desarrolló la Prueba de Aptitud Vocacional de Arquitectura de la UNI, y ahora conocerás los resultados obtenidos.

Conoce cuáles son los resultados UNAP 2025 y conoce si ingresaste a la universidad.

PUEDES VER: Resultados UNAP 2025 | Consulta AQUÍ si ingresaste y el puntaje obtenido en el examen de admisión

Es importante precisar que esta evaluación está dirigida exclusivamente a los postulantes a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Para el ciclo ordinario, la prueba se llevó a cabo el sábado 9 de agosto de 2025, mientras que en el caso de la modalidad Ingreso Directo (CEPRE-UNI), fue el sábado 2 de agosto de 2025.

Resultados del Examen de admisión UNI 2025-2: consulta aquí tu puntaje

Los resultados de la prueba de aptitud vocacional para la carrera de Arquitectura en la UNI 2025-II podrás verificarlos en la página web oficial de la Universidad Nacional de Ingeniería (admision.uni.edu.pe/). Recuerda que este paso se complementa con el examen de admisión programado para el 13,15 y 17 de agosto.

  • Link de resultados Examen de admisión UNI 2025-2 prueba de aptitud vocacional: dale clic AQUÍ

Consulta los resultados del proceso de admisión UNI 2025-II.

¿Qué es la prueba de aptitud vocacional UNI para la carrera de Arquitectura?

Es una evaluación obligatoria para los postulantes a la carrera de Arquitectura, además del examen general de admisión. Esta prueba mide habilidades clave como la capacidad espacial, representación gráfica, análisis visual, composición, y razonamiento lógico-geométrico. Conoce algunas dinámicas típicas:

  • Reconocimiento y asociación visual: enlazar imágenes con estilos o culturas
  • Interpretación espacial y proyección: determinando vistas correctas de volúmenes o estructuras tras transformaciones
  • Conceptos estructurales: comprender el funcionamiento del arbotante y contrafuerte.
  • Resolución lógica-espacial: calcular cuándo dos caracoles en una cinta de Möbius se vuelven a encontrar
  • Composición artística: implica completar paisajes o dibujos que comuniquen movimiento o armonía

¿Cuándo es el examen de la Universidad Nacional de Ingeniería?

Debido al paro de transportistas programado para este lunes 11 de agosto, se reprogramó el Examen de Admisión Ordinario UNI para el ciclo 2025-2. Estas son las nuevas fechas:

  • Examen de Aptitud Vocacional (solo para Arquitectura): Sábado 9 de agosto
  • Examen de Aptitud Académica y Humanidades: Miércoles 13 de agosto
  • Examen de Matemática: Viernes 15 de agosto
  • Examen de Física y Química: Domingo 17 de agosto.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro AFP 2025 de 21,400 soles | Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025

  2. Retiro AFP 2025: Afiliados reciben buena noticia que permitiría el desembolso de S/21 400 soles

  3. Puente Piedra recuperará importante espacio recreativo | Obra contará con veredas, áreas verdes y juegos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano