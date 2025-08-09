- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
Examen de admisión UNI 2025-2: Resultados AQUÍ de la prueba de aptitud vocacional de este sábado 9 de agosto
El sábado 9 de agosto, inició el proceso de admisión 2025-2 de la UNI y AQUÍ podrás conocer a los resultados de la Prueba de Aptitud Vocacional de Arquitectura.
La Universidad Nacional de Ingeniería dio inicio a su proceso de admisión 2025-2 con éxito, pese a que recientemente anunció una reprogramación de sus exámenes. Este 9 de agosto, se desarrolló la Prueba de Aptitud Vocacional de Arquitectura de la UNI, y ahora conocerás los resultados obtenidos.
PUEDES VER: Resultados UNAP 2025 | Consulta AQUÍ si ingresaste y el puntaje obtenido en el examen de admisión
Es importante precisar que esta evaluación está dirigida exclusivamente a los postulantes a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Para el ciclo ordinario, la prueba se llevó a cabo el sábado 9 de agosto de 2025, mientras que en el caso de la modalidad Ingreso Directo (CEPRE-UNI), fue el sábado 2 de agosto de 2025.
Resultados del Examen de admisión UNI 2025-2: consulta aquí tu puntaje
Los resultados de la prueba de aptitud vocacional para la carrera de Arquitectura en la UNI 2025-II podrás verificarlos en la página web oficial de la Universidad Nacional de Ingeniería (admision.uni.edu.pe/). Recuerda que este paso se complementa con el examen de admisión programado para el 13,15 y 17 de agosto.
- Link de resultados Examen de admisión UNI 2025-2 prueba de aptitud vocacional: dale clic AQUÍ
¿Qué es la prueba de aptitud vocacional UNI para la carrera de Arquitectura?
Es una evaluación obligatoria para los postulantes a la carrera de Arquitectura, además del examen general de admisión. Esta prueba mide habilidades clave como la capacidad espacial, representación gráfica, análisis visual, composición, y razonamiento lógico-geométrico. Conoce algunas dinámicas típicas:
- Reconocimiento y asociación visual: enlazar imágenes con estilos o culturas
- Interpretación espacial y proyección: determinando vistas correctas de volúmenes o estructuras tras transformaciones
- Conceptos estructurales: comprender el funcionamiento del arbotante y contrafuerte.
- Resolución lógica-espacial: calcular cuándo dos caracoles en una cinta de Möbius se vuelven a encontrar
- Composición artística: implica completar paisajes o dibujos que comuniquen movimiento o armonía
¿Cuándo es el examen de la Universidad Nacional de Ingeniería?
Debido al paro de transportistas programado para este lunes 11 de agosto, se reprogramó el Examen de Admisión Ordinario UNI para el ciclo 2025-2. Estas son las nuevas fechas:
- Examen de Aptitud Vocacional (solo para Arquitectura): Sábado 9 de agosto
- Examen de Aptitud Académica y Humanidades: Miércoles 13 de agosto
- Examen de Matemática: Viernes 15 de agosto
- Examen de Física y Química: Domingo 17 de agosto.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90