Examen de admisión UNI 2025-2: Resultados AQUÍ de la prueba de aptitud vocacional de este sábado 9 de agosto

La Universidad Nacional de Ingeniería dio inicio a su proceso de admisión 2025-2 con éxito, pese a que recientemente anunció una reprogramación de sus exámenes. Este 9 de agosto, se desarrolló la Prueba de Aptitud Vocacional de Arquitectura de la UNI, y ahora conocerás los resultados obtenidos.

Es importante precisar que esta evaluación está dirigida exclusivamente a los postulantes a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Para el ciclo ordinario, la prueba se llevó a cabo el sábado 9 de agosto de 2025, mientras que en el caso de la modalidad Ingreso Directo (CEPRE-UNI), fue el sábado 2 de agosto de 2025.

Resultados del Examen de admisión UNI 2025-2: consulta aquí tu puntaje

Los resultados de la prueba de aptitud vocacional para la carrera de Arquitectura en la UNI 2025-II podrás verificarlos en la página web oficial de la Universidad Nacional de Ingeniería (admision.uni.edu.pe/). Recuerda que este paso se complementa con el examen de admisión programado para el 13,15 y 17 de agosto.

Link de resultados Examen de admisión UNI 2025-2 prueba de aptitud vocacional: dale clic AQUÍ

Consulta los resultados del proceso de admisión UNI 2025-II.

¿Qué es la prueba de aptitud vocacional UNI para la carrera de Arquitectura?

Es una evaluación obligatoria para los postulantes a la carrera de Arquitectura, además del examen general de admisión. Esta prueba mide habilidades clave como la capacidad espacial, representación gráfica, análisis visual, composición, y razonamiento lógico-geométrico. Conoce algunas dinámicas típicas:

Reconocimiento y asociación visual : enlazar imágenes con estilos o culturas

: enlazar imágenes con estilos o culturas Interpretación espacial y proyección : determinando vistas correctas de volúmenes o estructuras tras transformaciones

: determinando vistas correctas de volúmenes o estructuras tras transformaciones Conceptos estructurales : comprender el funcionamiento del arbotante y contrafuerte.

: comprender el funcionamiento del arbotante y contrafuerte. Resolución lógica-espacial : calcular cuándo dos caracoles en una cinta de Möbius se vuelven a encontrar

: calcular cuándo dos caracoles en una cinta de Möbius se vuelven a encontrar Composición artística: implica completar paisajes o dibujos que comuniquen movimiento o armonía

¿Cuándo es el examen de la Universidad Nacional de Ingeniería?

Debido al paro de transportistas programado para este lunes 11 de agosto, se reprogramó el Examen de Admisión Ordinario UNI para el ciclo 2025-2. Estas son las nuevas fechas: