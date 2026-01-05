¡A tener mucho cuidado! Conocer cuáles son las estrictas regulaciones del Departamento de Estado es muy necesario en EE. UU. para que no te veas perjudicado con la validez del pasaporte en dicho país. Como se recuerda, el gobierno de Donald Trump se ha encargado de aplicar controles rigurosos para garantizar la autenticidad y vigencia de los documentos de viaje. ¿Qué pasó ahora?

EE. UU.: Trump retiene los pasaportes de los que no realizaron este trámite en la fecha

Y es que , según 'El Cronista', una de las normativas más relevantes resalta que los pasaportes emitidos hace más de 15 años pierden su validez, lo que puede resultar en su prohibición, suspensión o rechazo.

Esta política poco conocida por muchos extranjeros, tiene un gran impacto para los ciudadanos estadounidenses y los naturalizados que aún poseen pasaportes antiguos. Según el Departamento de Estado, es necesario que un pasaporte cumpla con estándares de seguridad actualizados, que incluyan una fotografía reciente y las medidas biométricas necesarias para asegurar la identidad del titular.

No obstante, los pasaportes emitidos hace más de 15 años no cumplen con estos requisitos modernos, lo que incrementa el riesgo de fraude y errores en la identificación. Por ello, una vez que un pasaporte supera los 15 años desde su emisión, el gobierno lo considera automáticamente expirado, prohibiendo su uso para viajar, incluso si el titular no ha intentado renovarlo.

Asimismo, el gobierno de EE. UU. puede suspenderlo, dejándolo sin validez para trámites migratorios. En aeropuertos, puertos de entrada y oficinas federales, la negativa a aceptar estos documentos ya se ha convertido en una práctica constante.

¿Cómo se pueden recuperar estos pasaportes pese a tener antigüedad?

A continuación, los pasos que se deben realizar para un proceso de recuperar este documento: