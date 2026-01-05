¡Atención, venezolanos! Recientemente, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó que este grupo de inmigrantes bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) tiene la posibilidad de solicitar asilo. En su intervención, también enfatizó la necesidad de contar con un líder en Venezuela que actúe como un aliado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. ¿Qué más se sabe al respecto?

Venezolanos podrán solicitar el estatus de refugiado en EE. UU. tras captura de Maduro

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., a través de una conversación con Fox News Sunday, se refirió directamente sobre el estatus migratorio de los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, los cuales continúan bajo el TPS. Según Noem, este tema forma parte de un proceso de decisión más amplio que su administración considera.

Ahora, venezolanos podrán solicitar el estatus de refugiado en Estados Unidos tras captura de Maduro.

"Venezuela hoy es más libre que ayer", precisó Noem, resaltando que aquellos que están bajo el TPS todavía cuentan con la opción de solicitar el estatus de refugiado. Asimismo, destacó la importancia de que los programas migratorios sean significativos y se ajusten a la legalidad vigente.

Vale mencionar que hace cuatro meses, Noem decidió cancelar la designación de TPS para Venezuela, la cual había sido otorgada durante la administración Biden en 2021. Esta medida generó un fuerte impacto en más de 250.000 venezolanos que residen en el país, a quienes se les retiró este estatus tras determinar que su continuidad era "contraria al interés nacional estadounidense".

¿Qué ciudad cuenta con la mayor cantidad de venezolanos en EE. UU.?

Por su parte, Florida es el lugar de EE. UU. que, en todo este tiempo, ha albergado a más de la mitad de los beneficiarios venezolanos del TPS en Estados Unidos, quienes han enfrentado la revocación de su estatus legal y permisos de trabajo durante la administración de Donald Trump.

Hasta el momento, muchos de estos extranjeros se encuentran inmersos en disputas legales para asegurar su permanencia en el país americano.