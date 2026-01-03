- Hoy:
Trump publica la primera imagen de la captura de Nicolás Maduro: se muestra a presidente de Venezuela ESPOSADO y con llamativo semblante
Mediante sus redes sociales, Donald Trump compartió la primera imagen del arresto de Maduro. Su apariencia llamó la atención. ¿Qué más mostró al respecto?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, este sábado 3 de enero. Sus detenciones se dieron tras los bombardeos realizados en Venezuela durante horas de la madrugada. A través de su cuenta de Truth Social, el republicano se encargó de dar el anuncio y prometió ofrecer más información en la conferencia de prensa.
PUEDES VER: Alerta en Estados Unidos: fuertes imágenes de la captura de Nicolás Maduro y el ataque a gran escala contra Venezuela
Trump difunde primera imagen oficial de Maduro ESPOSADO y con llamativo semblante
Previo a conversar con la prensa internacional, Donald Trump recurrió a su red social para compartir la primera fotografía oficial de la captura de Nicolás Maduro, quien fue trasladado al portaaviones USS Iwo Jima, junto a su esposa, antes de ser trasladados a Nueva York.
En la reciente imagen que ahora difundió en Truth Social, se vio al presidente venezolano esposado y con una botella de agua, además de aparecer con un chándal gris de la marca Nike. Sus ojos están cubiertos con un paño negro, mientras que grandes auriculares descansan sobre sus orejas. No obstante, no se viralizó imágenes de Cilia Flores ni se conoce más sobre su actual situación.
"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", había mencionado horas antes el líder de Estados Unidos a Fox News en un enlace telefónico.
EE. UU. ofreció varias "salidas" a Maduro antes de ser capturado
El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, afirmó, luego de la captura de Maduro, que el presidente Donald Trump propuso "múltiples salidas" antes de que se concretara el arresto del mandatario venezolano y se ejecutara un ataque significativo contra Caracas.
Vance destacó que Trump fue claro en su mensaje: el tráfico de drogas debe detenerse y el petróleo sustraído debe ser devuelto a Estados Unidos. "Maduro es la última persona en darse cuenta de que el presidente Trump cumple con sus promesas. Felicitaciones a nuestros valientes operadores especiales que llevaron a cabo una operación realmente impresionante", expresó Vance en su cuenta de X.
