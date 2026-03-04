0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Carabobo por Libertadores

ALERTA en Walmart de Athens: la escena fue asegurada tras una LLAMADA DE EMERGENCIA, ¿qué está pasando?

El Walmart de Athens atravesó momentos de tensión este miércoles debido a una llamada de emergencia que provocó la movilización de numerosas fuerzas policiales.

María Zapata
Autoridades aseguran el Walmart de Athens tras una "llamada de emergencia".
Autoridades aseguran el Walmart de Athens tras una "llamada de emergencia". | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Una intensa movilización policial llamó la atención esta mañana en el Walmart de Athens, Alabama, tras una llamada de emergencia que provocó una respuesta inmediata de las autoridades. Testigos y clientes reportaron una presencia significativa de oficiales en el lugar, lo que generó preocupación en la comunidad local.

Walmart Athens

La policía de Athens atiende una emergencia en Walmart.

Walmart: hombre fue electrocutado por agente y ambos terminan HOSPITALIZADOS tras incidente.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart de St. Clairsville: hombre fue ELECTROCUTADO por agente y ambos terminan HOSPITALIZADOS tras incidente

Walmart en Athens registra emergencia, pero no hay amenaza pública

De acuerdo con el reporte difundido por WHNT News 19, agentes del Departamento de Policía de Athens respondieron rápidamente al supermercado tras recibir lo que describieron como una "llamada de emergencia" la mañana del miércoles.

Las autoridades trabajaron en conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Limestone para evacuar y asegurar el área, garantizando que la escena permaneciera bajo control en todo momento. La colaboración interinstitucional permitió que la situación se manejara con rapidez y eficacia, según las fuentes oficiales citadas por WHNT News 19.

Investigación en curso y tranquilidad para el público

La policía ha asegurado que no existe una amenaza activa para el público, tranquilizando a residentes y visitantes tras el operativo. Aunque el incidente generó alarma entre quienes se encontraban cerca del Walmart de Athens, las autoridades reiteraron que se realiza una investigación activa para esclarecer los hechos.

Según la información proporcionada por WHNT News 19, los oficiales continúan recopilando datos y evaluando lo sucedido para determinar las causas exactas de la llamada que provocó la respuesta de emergencia.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA en Walmart de Lebanon: un peatón fue ATROPELLADO en el estacionamiento y la investigación está en curso

  2. PÁNICO en Walmart del condado de Orange: sospechoso de robo es detenido SIN DERECHO A FIANZA tras tiroteo con un agente

  3. ALERTA en Walmart de Erwin: reportan EVACUACIÓN inmediata de tienda tras INCIDENTE y empleados fueron DESALOJADOS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano