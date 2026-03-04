- Hoy:
ALERTA en Walmart de Athens: la escena fue asegurada tras una LLAMADA DE EMERGENCIA, ¿qué está pasando?
El Walmart de Athens atravesó momentos de tensión este miércoles debido a una llamada de emergencia que provocó la movilización de numerosas fuerzas policiales.
Una intensa movilización policial llamó la atención esta mañana en el Walmart de Athens, Alabama, tras una llamada de emergencia que provocó una respuesta inmediata de las autoridades. Testigos y clientes reportaron una presencia significativa de oficiales en el lugar, lo que generó preocupación en la comunidad local.
La policía de Athens atiende una emergencia en Walmart.
ALERTA MÁXIMA en Walmart de St. Clairsville: hombre fue ELECTROCUTADO por agente y ambos terminan HOSPITALIZADOS tras incidente
Walmart en Athens registra emergencia, pero no hay amenaza pública
De acuerdo con el reporte difundido por WHNT News 19, agentes del Departamento de Policía de Athens respondieron rápidamente al supermercado tras recibir lo que describieron como una "llamada de emergencia" la mañana del miércoles.
Las autoridades trabajaron en conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Limestone para evacuar y asegurar el área, garantizando que la escena permaneciera bajo control en todo momento. La colaboración interinstitucional permitió que la situación se manejara con rapidez y eficacia, según las fuentes oficiales citadas por WHNT News 19.
Investigación en curso y tranquilidad para el público
La policía ha asegurado que no existe una amenaza activa para el público, tranquilizando a residentes y visitantes tras el operativo. Aunque el incidente generó alarma entre quienes se encontraban cerca del Walmart de Athens, las autoridades reiteraron que se realiza una investigación activa para esclarecer los hechos.
Según la información proporcionada por WHNT News 19, los oficiales continúan recopilando datos y evaluando lo sucedido para determinar las causas exactas de la llamada que provocó la respuesta de emergencia.
