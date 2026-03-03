¡Aviso importante! Los nuevos requisitos laborales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos, establecidos en la "One Big, Beautiful Bill Act" del presidente Trump, ya empezaron a aplicarse en diversos estados, tales como Nueva York, Florida, Ohio, entre otros, desde el domingo 1 de marzo.

La relevancia de esta medida radica en que representa un recorte significativo a la red de seguridad social. Especialistas han señalado que estos cambios podrían resultar en un aumento del hambre y la falta de cobertura médica entre la población. ¿Cuáles son las últimas modificaciones?

Nuevos requisitos laborales de SNAP que ya entraron en vigencia en estos estados, ¿hay exenciones?

'Axios' y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre estas nuevas regulaciones, las cuales establecen que los "adultos sanos sin dependientes" (ABAWD) tendrán que demostrar un mínimo de 80 horas de trabajo al mes, estar inscritos en un programa educativo al menos el 50% del tiempo o una combinación de ambas actividades que sume 80 horas.

Nuevos requisitos laborales de SNAP que ya entraron en vigencia en estos estados.

Asimismo, es importante señalar que la Oficina de Beneficios de Asistencia Alimentaria (OBBA) ha aumentado el rango de edad para este requisito, que ahora abarca desde los 18 hasta los 65 años. En el reciente cambio, también los padres de niños de 14 años o más deberán cumplir con estos requisitos laborales, eliminando las exenciones que anteriormente existían para adultos en hogares con niños.

No obstante, las personas embarazadas y los que reciben beneficios por discapacidad sigue siendo elegibles para exenciones. La ley resalta que "las personas sin hogar, los veteranos y ciertos individuos en hogares de acogida" deben cumplir con estos requisitos laborales, definiendo a los jóvenes en hogares de acogida como aquellos que tienen 24 años o menos y que estuvieron en estos hogares al cumplir 18 años.

Más sobre esta nueva medida de SNAP y exenciones vigentes

Existe la inclusión de excepciones para los "indios, también conocidos como nativos americanos, nativos de Alaska, pueblos indígenas y miembros tribales", tal como han señalado los medios en mención y la propia entidad.

En regiones donde el acceso al empleo es complicado, se contempla la posibilidad de eliminar el requisito laboral para este grupo. Además, los estados podrán solicitar una exención si presentan una tasa de desempleo que supere el 10% o si se enfrenta a una escasez de oportunidades laborales.