¡Mucha atención! Recientemente, se registró un incidente en un estacionamiento de una tienda Walmart, ubicada en 1025 Bullsboro Drive, en EE. UU., el cual llevó con la detención de un individuo y la presentación de cargos por agresión. Efectivos de la policía de Newnan compartieron detalles sobre este hecho que se dio el 27 de febrero.

Walmart: arrestan a mujer tras disputa en estacionamiento e insultos racistas a víctima

'The Newnan Times - Herald' y otros portales internacionales compartieron detalles relevantes sobre el último incidente que se vivió en un estacionamiento de Walmart. La policía de Newnan arrestó a un individuo y confirmó que esta persona ahora enfrentará cargos por agresión.

Walmart: arrestan a mujer tras disputa en estacionamiento e insultos racistas a víctima.

Según los informes, este hecho sucedió en un estacionamiento de la tienda, lo que llevó con la detención de Nakela Shanten Berry, de 39 años, quien protagonizó un altercado con la víctima que le reclamó por estacionarse en un cruce de peatones.

Mediante estos datos, se corroboró que la víctima advirtió a Berry sobre la prohibición de estacionar en ese lugar, lo que provocó que ella se bajara del auto y le dirigiera insultos racistas. Ante la confrontación, se confirmó que la víctima intentó grabar la situación y tomar una foto de la matrícula del automóvil, pero Berry le golpeó la mano, haciendo que el teléfono cayera al suelo y se rompiera.

Asimismo, la agredió golpeándola en el lado izquierdo de la cara, aunque no se pudo determinar si el impacto fue con el puño cerrado o con la mano abierta. Este caso sigue en curso de investigación.

¿Cuál fue la defensa de Berry ante el ataque a la víctima?

Las autoridades locales expresaron lo que Berry comentó al respecto. Aseguraron que ella admitió haber golpeado a la víctima, justificando su acción al afirmar que lo hizo porque este intentó acercarse a otro pasajero en el coche.

Ahora, como resultado de este incidente, Berry enfrenta cargos por agresión simple y daños criminales a la propiedad en segundo grado. No obstante, no se conoce más detalles al respecto.