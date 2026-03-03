0
EN VIVO
Previa Barcelona vs Atlético Madrid

ALERTA MÁXIMA para inmigrantes MENORES de edad: EE. UU. reveló QUÉ PASARÁ AHORA con quienes buscan cruzar la frontera

Estados Unidos fortalece su política de migración infantil mediante centros de seguimiento para menores y programas de retorno voluntario con incentivos.

María Zapata
Estados Unidos expuso la situación más crítica para los inmigrantes menores.
Estados Unidos expuso la situación más crítica para los inmigrantes menores. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

La Embajada de los Estados Unidos de América en México emitió un mensaje urgente dirigido a las familias y a los menores que consideran cruzar la frontera de manera irregular. Las autoridades advierten que enviar a un niño o adolescente hacia la frontera no solo pone en riesgo su seguridad y su futuro, sino que también puede acarrear graves consecuencias legales para toda la familia.

Inmigrantes en Estados Unidos

Advertencias y planes indican medidas más duras que antes.

Agentes federales se hacen pasar por policías para operativos migratorios.

PUEDES VER: ALERTA para inmigrantes en EE. UU.: denuncian que agentes de ICE se hacen pasar por policías para llevar a cabo la campaña de deportación de Trump

¿Qué pasará ahora con los inmigrantes menores de edad que buscan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México?

La Embajada de EE. UU. en México señaló que los menores no acompañados pueden enfrentar una detención prolongada en Estados Unidos y que, al cumplir 18 años bajo custodia, serán transferidos a procesos de deportación inmediata.

Además, cualquier adulto que espere a los menores inmigrantes en territorio estadounidense sin contar con estatus legal también corre el riesgo de ser detenido y deportado. Las autoridades enfatizaron que los menores que ingresen de forma ilegal perderán la posibilidad de solicitar visas o beneficios migratorios en el futuro. El mensaje fue claro: "La frontera está cerrada para todos".

Estas advertencias buscan desalentar la migración infantil y alertar sobre los peligros de cruzar la frontera sin documentación, incluidos posibles casos de separación familiar y sanciones legales severas.

Estados Unidos refuerza el control sobre menores migrantes y ofrece incentivos para la autodeportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementa un centro de llamadas especializado en menores inmigrantes no acompañados. Según El País, el centro operativo en Nashville, Tennessee, funcionará las 24 horas y podrá recibir hasta 7,000 llamadas diarias, con el fin de coordinar detenciones y deportaciones con las autoridades locales. La iniciativa involucra a CoreCivic, una de las principales operadoras privadas de cárceles en Estados Unidos.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un programa que ofrece 2,500 dólares a menores mayores de 14 años que acepten autodeportarse. Esta medida genera críticas de organizaciones defensoras de los derechos infantiles, que consideran la iniciativa coercitiva y deshumanizante, dado que muchos niños huyen de situaciones de abuso en sus hogares. Scott Bassett, abogado de Amica, declaró: "Ya no hay compasión en estas políticas; lo que prima ahora es la deportación rápida".

Frontera entre Estados Unidos y México

Se confirma un aumento histórico en las restricciones.

Con estas medidas, Estados Unidos intensifica su control sobre la migración infantil, dejando claro que los menores inmigrantes y sus familias enfrentarán consecuencias legales significativas si intentan cruzar la frontera de manera irregular.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA para inmigrantes en EE. UU.: denuncian que agentes de ICE se hacen pasar por policías para llevar a cabo la campaña de deportación de Trump

  2. ALERTA MÁXIMA en Walmart de St. Clairsville: hombre fue ELECTROCUTADO por agente y ambos terminan HOSPITALIZADOS tras incidente

  3. ALERTA MÁXIMA por posible tercera guerra mundial: Estados Unidos, Irán e Israel en DISPUTA por quién tiene el mejor ejército

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano