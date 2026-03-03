ALERTA MÁXIMA para inmigrantes MENORES de edad: EE. UU. reveló QUÉ PASARÁ AHORA con quienes buscan cruzar la frontera

La Embajada de los Estados Unidos de América en México emitió un mensaje urgente dirigido a las familias y a los menores que consideran cruzar la frontera de manera irregular. Las autoridades advierten que enviar a un niño o adolescente hacia la frontera no solo pone en riesgo su seguridad y su futuro, sino que también puede acarrear graves consecuencias legales para toda la familia.

Advertencias y planes indican medidas más duras que antes.

¿Qué pasará ahora con los inmigrantes menores de edad que buscan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México?

La Embajada de EE. UU. en México señaló que los menores no acompañados pueden enfrentar una detención prolongada en Estados Unidos y que, al cumplir 18 años bajo custodia, serán transferidos a procesos de deportación inmediata.

Además, cualquier adulto que espere a los menores inmigrantes en territorio estadounidense sin contar con estatus legal también corre el riesgo de ser detenido y deportado. Las autoridades enfatizaron que los menores que ingresen de forma ilegal perderán la posibilidad de solicitar visas o beneficios migratorios en el futuro. El mensaje fue claro: "La frontera está cerrada para todos".

Estas advertencias buscan desalentar la migración infantil y alertar sobre los peligros de cruzar la frontera sin documentación, incluidos posibles casos de separación familiar y sanciones legales severas.

Estados Unidos refuerza el control sobre menores migrantes y ofrece incentivos para la autodeportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementa un centro de llamadas especializado en menores inmigrantes no acompañados. Según El País, el centro operativo en Nashville, Tennessee, funcionará las 24 horas y podrá recibir hasta 7,000 llamadas diarias, con el fin de coordinar detenciones y deportaciones con las autoridades locales. La iniciativa involucra a CoreCivic, una de las principales operadoras privadas de cárceles en Estados Unidos.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un programa que ofrece 2,500 dólares a menores mayores de 14 años que acepten autodeportarse. Esta medida genera críticas de organizaciones defensoras de los derechos infantiles, que consideran la iniciativa coercitiva y deshumanizante, dado que muchos niños huyen de situaciones de abuso en sus hogares. Scott Bassett, abogado de Amica, declaró: "Ya no hay compasión en estas políticas; lo que prima ahora es la deportación rápida".

Se confirma un aumento histórico en las restricciones.

Con estas medidas, Estados Unidos intensifica su control sobre la migración infantil, dejando claro que los menores inmigrantes y sus familias enfrentarán consecuencias legales significativas si intentan cruzar la frontera de manera irregular.