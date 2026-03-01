PELIGRO TOTAL para familias inmigrantes en Texas: DENUNCIAN que agentes del ICE saltan cercas y fuerzan la entrada en hogares

Una familia de inmigrantes en Donna, Texas, presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un operativo ocurrido en enero en el que agentes federales habrían saltado una cerca y forzado la entrada a su hogar sin una orden judicial, según el reclamo judicial presentado el 18 de febrero.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad compartidas en redes, los oficiales redujeron a Humberto García, ciudadano estadounidense que vive en la propiedad, y a otros miembros de la familia durante el operativo, lo que generó acusaciones de uso excesivo de fuerza.

Denuncian que agentes del ICE fuerzan la entrada en hogares

La demanda fue presentada por Humberto García y sus hermanas contra el Department of Homeland Security (DHS), el ICE, su director interno, Todd Lyons, y Kristi Noem. En el documento legal se impugna un memorando interno del ICE que, según los demandantes, autoriza a los agentes a entrar a residencias sin una orden judicial válida.

Agentes del ICE ingresa a la fuerza a hogares de inmigrantes en Texas.

Los puntos clave del reclamo incluyen:

La política interna impugnada permitiría el ingreso sin orden judicial, violando los derechos garantizados por la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Se alega que, además de entrar sin autorización, los agentes apuntaron con armas a la familia y emplearon fuerza física durante el operativo.

El reclamo busca que la directiva sea declarada inconstitucional y que se prohíba su aplicación en futuros operativos.

La demanda tiene la intención de convertirse en una acción colectiva en nombre de otras familias que pudieran verse afectadas por la misma política.

Abogado asegura que el operativo fue ilegal

En declaraciones a medios, el abogado de la familia García, Raed García, calificó el operativo como un allanamiento ilegal a la residencia. Señaló que la directiva interna del ICE, respaldada por el DHS, "se siente con la autoridad de violar la ley", y que la Cuarta Enmienda protege a cualquier persona contra entradas sin una orden judicial que especifique dónde pueden entrar y qué pueden buscar.

El abogado destacó además que en el operativo participaron más de 15 agentes, y que este tipo de acciones van más allá de casos aislados, reflejando una política aplicada de manera rutinaria.

La directiva que cuestiona la demanda

La política interna cuestionada en la demanda correspondería a un memorando de mayo de 2025 que se filtró a comienzos de 2026. Según ese documento, los oficiales del ICE podrían entrar a propiedades sin orden judicial en casos donde existiera una orden de deportación interna emitida por la agencia.

Abogados y expertos legales consultados han señalado que esta práctica contradice las normas constitucionales y las guías formales que rigen la actuación de los agentes, que normalmente requieren autorización judicial para ingresar a domicilios privados. La familia García ahora busca, a través de los tribunales, que esta directiva sea declarada inconstitucional y que se emitan medidas para impedir su aplicación en otros casos similares.