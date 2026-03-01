PELIGRO para familias inmigrantes en EE. UU.: agentes del ICE multiplican arrestos en hogares y alertan a la comunidad

La aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos ha encendido las alarmas entre las familias inmigrantes en EE. UU. tras un fuerte incremento en los arrestos de ICE en hogares a casi un 600%, según datos de The Washington Post. En los últimos meses, los operativos residenciales se han multiplicado, generando preocupación en comunidades donde antes este tipo de acciones eran poco frecuentes.

El impacto va más allá del ámbito legal. Organizaciones comunitarias y abogados especializados en derechos de inmigrantes advierten que la falta de información puede agravar la situación cuando agentes tocan la puerta de una vivienda. Por ello, insisten en que la preparación anticipada es clave para evitar decisiones precipitadas.

Redadas de ICE en expansión: qué está pasando

El aumento de las redadas de ICE no solo se refleja en el número de arrestos, sino también en su alcance geográfico. Los operativos ya no se concentran únicamente en zonas fronterizas, sino que se extienden a distintos estados, muchas veces en horarios tempranos, cuando las familias están en casa.

ICE multiplica arrestos en hogares. Conoce tus derechos y cómo proteger a tu familia.

Además, expertos señalan que en algunos casos se producen arrestos colaterales: los agentes llegan buscando a una persona específica y terminan deteniendo a otras dentro del mismo domicilio. Esto ha incrementado el temor comunitario y la sensación de vulnerabilidad en barrios con alta población migrante.

Tus derechos y cómo proteger a tu familia

A pesar del clima de incertidumbre, es fundamental recordar que la Cuarta Enmienda protege a todas las personas dentro del país contra registros e incautaciones irrazonables. Los agentes necesitan una orden judicial ICE firmada por un juez para ingresar legalmente a una vivienda sin consentimiento. Una orden administrativa no autoriza la entrada forzada.

Ante este escenario, especialistas recomiendan elaborar un plan de protección familiar que incluya una carpeta con documentos esenciales, memorizar el Número A inmigración, designar un tutor legal para los hijos mediante poder notarial y contar con el contacto de un abogado. Estar informados y organizados puede marcar la diferencia entre el caos y una respuesta legal adecuada.