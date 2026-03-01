Sporting Cristal venció 3-0 a complicado rival y despierta ilusión en sus hinchas por el título

Sporting Cristal tiene como gran objetivo conquistar el título de la Liga 1 y darle una enorme alegría a su hinchada, rompiendo la sequía de campeonatos de los últimos años. Un panorama similar se vive en la Liga Femenina, donde también buscan volver a lo más alto. En medio de ese contexto, la escuadra rimense celebró un valioso triunfo que incrementa sus expectativas de poder consagrarse campeones.

Sporting Cristal venció 3-0 a complicado rival y despierta ilusión por el título

El equipo femenino de Sporting Cristal continúa con sus preparativos para afrontar el inicio de la Liga Femenina 2026, donde tienen la consigna de poder consagrarse con el título tras haber quedado en semifinales en la última. Por ello, concretaron un amistoso y vencieron por 3-0 a Atlético Andahuaylas.

El equipo dirigido por la DT Vivian Ayres presentó una alineación con varias modificaciones, pensando en buscar nuevas alternativas y darle la oportunidad a los jugadoras más jóvenes. Aunque, en su once figuraron alguno de sus fichajes como Giovana Soares y Kyra Castro.

Sporting Cristal venció a Atlético Andahuaylas en un amistoso disputado en La Florida.

Precisamente, la futbolista brasileña fue una de las grandes figuras del encuentro disputado en las inmediaciones de La Florida, este amistosos constó de tres partidos de 30 minutos. Las autoras de los goles fueron Ana Iraha, Yomary Álvarez y Giovana Soares. La brasileña poco a poco demuestra que es una de las piezas fundamentales del plantel.

Con esta victoria, la escuadra bajopontina se ilusiona con poder hacer un gran inicio de campaña en la Liga Femenina, con el objetivo de poder demostrar que son candidatas al título y romper con la hegemonía de Alianza Lima.

¿Cuándo debuta Sporting Cristal en la Liga Femenina 2026?

El primer compromiso que afrontará Sporting Cristal será ante Melgar por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Las rimenses serán locales en este duelo, cabe señalar que aún no hay una fecha confirmada, pero se estima que sea el 14 o 15 de marzo.