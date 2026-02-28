- Hoy:
Liga 1 anuncia cambio de fecha y horario del partido de Sporting Cristal por el Torneo Apertura
Sporting Cristal recibió la noticia de la Liga 1 con el anuncia de su nuevo día y horario del partido del Torneo Apertura 2026. Conoce todos los detalles.
Sporting Cristal es uno de los clubes que tiene un calendario apretado por su participación en la Copa Libertadores 2026. El cuadro celeste desea acceder a la fase de grupos del certamen internacional, por lo que ahora la Liga 1 dio a conocer nueva fecha y horario para su siguiente duelo del Torneo Apertura.
Liga 1 cambia fecha y horario del partido de Sporting Cristal
Se trata del partido de Sporting Cristal ante Alianza Atlético por la jornada 6 del Torneo Apertura 2026. Los celestes serán locales en el Estadio Alberto Gallardo ante el 'Vendaval', con la esperanza de conseguir su primera victoria en casa en esta edición del campeonato peruano. Evidentemente, antes tiene su cotejo contra Sport Huancayo, en el que no debe tropezar si es que desea pelear los primeros lugares.
Este choque no tenía confirmación por parte de las autoridades, pero ahora se reveló que todo será el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 15:30 horas locales en el recinto deportivo ya mencionado. El conjunto del Rímac espera un lleno total para seguir batallando jornada a jornada.
Sporting Cristal anuncia su partido ante Alianza Atlético por Torneo Apertura.
Sporting Cristal encadena cinco temporadas sin títulos de la Liga 1, por lo que ahora está haciendo esfuerzos en hacer todo lo posible para conseguir el Torneo Apertura y así ir asegurando su presencia en la gran final de los Playoffs. Los dirigidos por Paulo Autuori van paso a paso para así celebrar al cierre de año.
Es preciso indicar, que otro aspecto a no descuidar es la Copa Libertadores 2026, en el que debe superar la llave ante Carabobo para asegurar su presencia a la fase de grupos del certamen continental. No solo será un gran avance en lo deportivo, sino un fuerte ingreso económico para la institución 'rimense'.
