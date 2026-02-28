0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Liga 1 anuncia cambio de fecha y horario del partido de Sporting Cristal por el Torneo Apertura

Sporting Cristal recibió la noticia de la Liga 1 con el anuncia de su nuevo día y horario del partido del Torneo Apertura 2026. Conoce todos los detalles.

Diego Medina
Sporting Cristal tendrá nueva fecha y horario para su partido del Torneo Apertura 2026.
Sporting Cristal tendrá nueva fecha y horario para su partido del Torneo Apertura 2026. | Foto: X Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal es uno de los clubes que tiene un calendario apretado por su participación en la Copa Libertadores 2026. El cuadro celeste desea acceder a la fase de grupos del certamen internacional, por lo que ahora la Liga 1 dio a conocer nueva fecha y horario para su siguiente duelo del Torneo Apertura.

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por Torneo Apertura Liga 1 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO HOY: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Liga 1 cambia fecha y horario del partido de Sporting Cristal

Se trata del partido de Sporting Cristal ante Alianza Atlético por la jornada 6 del Torneo Apertura 2026. Los celestes serán locales en el Estadio Alberto Gallardo ante el 'Vendaval', con la esperanza de conseguir su primera victoria en casa en esta edición del campeonato peruano. Evidentemente, antes tiene su cotejo contra Sport Huancayo, en el que no debe tropezar si es que desea pelear los primeros lugares.

Este choque no tenía confirmación por parte de las autoridades, pero ahora se reveló que todo será el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 15:30 horas locales en el recinto deportivo ya mencionado. El conjunto del Rímac espera un lleno total para seguir batallando jornada a jornada.

Sporting Cristal

Sporting Cristal anuncia su partido ante Alianza Atlético por Torneo Apertura.

Sporting Cristal encadena cinco temporadas sin títulos de la Liga 1, por lo que ahora está haciendo esfuerzos en hacer todo lo posible para conseguir el Torneo Apertura y así ir asegurando su presencia en la gran final de los Playoffs. Los dirigidos por Paulo Autuori van paso a paso para así celebrar al cierre de año.

Es preciso indicar, que otro aspecto a no descuidar es la Copa Libertadores 2026, en el que debe superar la llave ante Carabobo para asegurar su presencia a la fase de grupos del certamen continental. No solo será un gran avance en lo deportivo, sino un fuerte ingreso económico para la institución 'rimense'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Liga 1 anuncia cambio de fecha y horario del partido de Sporting Cristal por el Torneo Apertura

  2. Alineaciones Sporting Cristal vs Sport Huancayo: el renovado once de Autuori para vencer en altura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano