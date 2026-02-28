- Hoy:
Temblor en Perú HOY, sábado 28 de febrero EN VIVO: dónde se registró el último sismo y magnitud
¿Habrá sismos el último día del mes? AQUÍ revisa cuáles serán los recientes movimientos telúricos a nivel nacional, su magnitud y epicentro. Mantente informado.
HOY, sábado 28 de febrero, diversos movimientos sísmicos podrían registrarse en distintas regiones del Perú, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota de Líbero, conozca dónde ocurrieron los temblores, cuál fue su magnitud, profundidad y las zonas donde se sintieron, además de las recomendaciones oficiales para actuar con calma y prevenir riesgos.
Temblor en Perú HOY, sábado 28 de febrero 2026 EN VIVO: sismo en Lima
Bienvenidos
En esta edición de Líbero podrá acceder al reporte EN VIVO de los últimos temblores en el Perú registrados HOY, sábado 28 de febrero. Conoce dónde fue el epicentro, magnitud y más detalles.
Recomendaciones ante un sismo en Perú
Ante un sismo en Perú, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. Las autoridades como el Instituto Nacional de Defensa Civil recomiendan ubicarse en zonas seguras previamente identificadas, alejadas de ventanas, objetos que puedan caer o estructuras inestables.
Si estás en la calle, manténgase lejos de postes, cables y fachadas, además, no use ascensores y, una vez finalizado el movimiento, evacúe de forma ordenada hacia puntos de reunión seguros. Asimismo, es importante contar con una mochila de emergencia, revisar posibles fugas de gas o daños en la vivienda y mantenerse informado a través de fuentes oficiales para seguir indicaciones y prevenir riesgos ante réplicas.
¿Qué es lo que debe tener la mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas tras un sismo u otra emergencia. Según recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, debería incluir:
- Agua potable (botellas para al menos 24 horas)
- Alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas)
- Linterna con pilas de repuesto
- Radio portátil a pilas o de carga manual
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales
- Mascarillas y alcohol o gel desinfectante
- Manta, ropa ligera y poncho impermeable
- Silbato para pedir ayuda
- Copias de documentos importantes en bolsa hermética
- Dinero en efectivo en billetes pequeños
- Artículos de higiene (papel, toallas húmedas, jabón).
