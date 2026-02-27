0

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo y dónde ver en vivo la Liga 1?

Como parte de la fecha 5, Sporting Cristal se enfrentará a Sport Huancayo en busca de seguir escalando posiciones en el Torneo Apertura. Conoce la hora y dónde ver en vivo.

Sport Huancayo recibirá a Sporting Cristal en la jornada 5 del Apertura.
Sport Huancayo recibirá a Sporting Cristal en la jornada 5 del Apertura. | Foto: Composición Líbero
Sporting Cristal deberá volver a enfocarse en la Liga 1 y esta vez tendrá que viajar al interior del país para enfrentar a un duro rival como lo es Sport Huancayo. Ambos equipos están en deuda ante su hinchada, por lo que nos espera un partido de ida y vuelta en la jornada 5 del Apertura de la Liga 1. Conoce todos los detalles de este importante enfrentamiento.

Hora confirmada del Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Sport Huancayo estará recibiendo a Sporting Cristal por la quinta fecha del Torneo Apertura. En Perú, el partido iniciará a las 11:00 a.m. del sábado 28 de febrero. A continuación, la guía de horarios en diferentes países.

  • Perú: 11:00 a.m.
  • Colombia: 11:00 a.m.
  • Ecuador: 11:00 a.m.
  • Bolivia: 12:00 p.m.
  • Venezuela: 12:00 p.m.
  • Brasil: 1:00 p.m.
  • Argentina: 1:00 p.m.
  • Chile: 1:00 p.m.
  • Uruguay: 1:00 p.m.
  • Paraguay: 1:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

El partido entre Sport Huancayo ante Sporting Cristal se podrá ver a través de la señal de L1 MAX y también vía la plataforma de streaming de L1 Play. También puedes seguir en vivo y en directo todos los incidentes a través de la cobertura de Diario Líbero. Este duelo se juega en el Estadio IPD, recinto que tiene la capacidad de albergar a más de 20 mil personas.

Cómo llegan Sporting Cristal y Sport Huancayo

Sporting Cristal llega al encuentro ante Sport Huancayo tras superar la llave ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores y conseguir la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores. En la Liga 1, viene de empatar ante Universitario de Deportes como locales y suma apenas 5 puntos en la tabla, ubicándose en la sexta posición.

Sporting Cristal

Sporting Cristal busca los tres puntos en la Liga 1.

Por su parte, Sport Huancayo buscará sacar ventaja de su localía y luego de perder ante Los Chankas como visitante, tendrá que repetir su eficacia ante Sporting Cristal para asegurar los tres puntos. A diferencia de los 'celestes', no participan en ninguna competición extra y suman 4 unidades en la Liga 1.

Sport Huancayo

Sport Huancayo recibirá a Cristal.

