¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo y dónde ver en vivo la Liga 1?
Como parte de la fecha 5, Sporting Cristal se enfrentará a Sport Huancayo en busca de seguir escalando posiciones en el Torneo Apertura. Conoce la hora y dónde ver en vivo.
Sporting Cristal deberá volver a enfocarse en la Liga 1 y esta vez tendrá que viajar al interior del país para enfrentar a un duro rival como lo es Sport Huancayo. Ambos equipos están en deuda ante su hinchada, por lo que nos espera un partido de ida y vuelta en la jornada 5 del Apertura de la Liga 1. Conoce todos los detalles de este importante enfrentamiento.
Hora confirmada del Sporting Cristal vs Sport Huancayo
Sport Huancayo estará recibiendo a Sporting Cristal por la quinta fecha del Torneo Apertura. En Perú, el partido iniciará a las 11:00 a.m. del sábado 28 de febrero. A continuación, la guía de horarios en diferentes países.
- Perú: 11:00 a.m.
- Colombia: 11:00 a.m.
- Ecuador: 11:00 a.m.
- Bolivia: 12:00 p.m.
- Venezuela: 12:00 p.m.
- Brasil: 1:00 p.m.
- Argentina: 1:00 p.m.
- Chile: 1:00 p.m.
- Uruguay: 1:00 p.m.
- Paraguay: 1:00 p.m.
¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo?
El partido entre Sport Huancayo ante Sporting Cristal se podrá ver a través de la señal de L1 MAX y también vía la plataforma de streaming de L1 Play. También puedes seguir en vivo y en directo todos los incidentes a través de la cobertura de Diario Líbero. Este duelo se juega en el Estadio IPD, recinto que tiene la capacidad de albergar a más de 20 mil personas.
Cómo llegan Sporting Cristal y Sport Huancayo
Sporting Cristal llega al encuentro ante Sport Huancayo tras superar la llave ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores y conseguir la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores. En la Liga 1, viene de empatar ante Universitario de Deportes como locales y suma apenas 5 puntos en la tabla, ubicándose en la sexta posición.
Sporting Cristal busca los tres puntos en la Liga 1.
Por su parte, Sport Huancayo buscará sacar ventaja de su localía y luego de perder ante Los Chankas como visitante, tendrá que repetir su eficacia ante Sporting Cristal para asegurar los tres puntos. A diferencia de los 'celestes', no participan en ninguna competición extra y suman 4 unidades en la Liga 1.
Sport Huancayo recibirá a Cristal.
