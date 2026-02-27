DT de FC Cajamarca 'advirtió' a Universitario con sacar un buen resultado: "Creo que tenemos la..."

Luego de conseguir su primera victoria en el año ante FBC Melgar, FC Cajamarca afrontará la difícil tarea de visitar a Universitario de Deportes por la quinta fecha del Torneo Apertura en el estadio Monumental. En la previa de este encuentro, el entrenador Carlos Silvestri declaró y aseguró que han entrenado de la mejor manera y que confía plenamente en sacar un buen resultado porque tienen "la capacidad individual y colectiva" para hacerlo.

¿Qué dijo Carlos Silvestri sobre el Universitario vs FC Cajamarca?

El entrenador de FC Cajamarca habló con el medio Jax Latin Media y resaltó que sus dirigidos están convencidos de hacer un buen partido en el Monumental: "Sabemos la dificultad que encierra jugar con Universitario en Lima, pero bien, estamos entrenando bien, con mucha confianza de lo que podemos hacer. Los jugadores han respondido bien en estos días de entrenamiento. Hay una idea, hay una propuesta que estamos seguros que vamos a hacerlos bien, los chicos están convencidos de hacer un partido bastante interesante".

Al ser consultado sobre el momento de Universitario, Silvestri no dudó en elogiar al cuadro crema, pero advirtió que ellos están preparados para sacar un buen resultado: "Nos va a exigir. Es un equipo con un buen proceso, con un sistema que viene jugando hace mucho tiempo, los mismos jugadores, es un equipo que va a ser complejo, pero creo que tenemos la capacidad individual y colectiva de soñar con un buen resultado".

Luego añadió: "El proceso de tiempo que tienen ellos, por más que hayan modificados entrenadores, han tenido un proceso largo, lo cual genera automatismos, conocerse entre ellos, pero aparte, como equipo grande siempre buscan, son intensos en su juego, pero vamos a tratar de contrarrestar ello. Tenemos jugadores de mucha valía y que han vivido este tipo de situaciones y estamos con confianza para el partido".

¿Cuándo juegan Universitario vs FC Cajamarca?

El partidazo entre Universitario vs FC Cajamarca se llevará a cabo este domingo 01 de marzo a partir de las 6.00 p. m. en el Monumental y contará con transmisión de L1 Max.