Campeón de Universitario minimizó hat-trick de Hernán Barcos en la Liga 1: "Aplaudo, pero..."

Sin duda alguna la máxima sorpresa de la Liga 1 2026 es Hernán Barcos, ya que a sus 41 años es el máximo goleador del Torneo Apertura con sus 6 anotaciones en FC Cajamarca. En la jornada pasada el delantero argentino anotó un hat-trick (o triplete) y causó sensación entre todos sus hinchas; sin embargo, ahora un campeón de Universitario de Deportes impactó al minimizar el logro del 'Pirata'.

Nos referimos a Nolberto Solano, quien alzó el título de la Primera División del Perú con la escuadra crema en el año 2009 y ahora decidió referirse al buen momento que atraviesa el ex Alianza Lima en el campeonato incaico. El popular ícono del Newcastle United alabó lo realizado por el '9' nacionalizado peruano, pero también le dejó una 'chiquita' a los defensores de nuestro certamen doméstico.

"Me paro y aplaudo a Barcos por los 3 goles que ha hecho, pero esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga. Esa es la realidad de nuestro fútbol", indicó 'Ñol' en diálogo con los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX. De esta forma, el ex Universitario de Deportes aseguró que el triplete del 'Pirata' fue gracias al pobre nivel que existe en la Liga 1 de Perú.

Vale precisar que Hernán Barcos sigue convirtiendo en cada jornada que disputa y es la sensación del Torneo Apertura 2026, y precisamente este fin de semana enfrentará a la 'U' con FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate. Los hinchas de Alianza Lima esperan que su ídolo les de una mano quitándole puntos al clásico rival en la competencia por salir campeones del fútbol peruano.

Universitario vs. FC Cajamarca: fecha, hora y dónde ver

Universitario recibirá a FC Cajamarca este domingo 1 de marzo por la fecha número 5 de la Liga 1 y el encuentro iniciará a las 18.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional y también podrás verlo totalmente online si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma Movistar Play.