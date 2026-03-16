ALERTA ROJA en Walmart: Tras encontrar a un bebé con GOLPE DE CALOR dentro de un vehículo, mujer fue puesta bajo custodia por este y otros cargos
Una denuncia por un allanamiento en un Walmart llevó al hallazgo de dos niños dentro de un vehículo, quienes presentaban signos de golpe de calor.
Una situación alarmante ocurrió en un Walmart EE. UU. de Carolina del Norte cuando la policía descubrió a varios menores dentro de un vehículo en condiciones peligrosas, mientras investigaba a una mujer por presunto allanamiento en la tienda. El caso derivó en múltiples cargos y en la intervención de los servicios de emergencia para atender a los niños.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart del centro comercial Levittown Town Center: NIÑO pierde el conocimiento después de que mujer lo ARRASTRARA por el suelo
Policía investiga incidente en Walmart tras denuncia de allanamiento
De acuerdo con reportes citados por WITN, el Departamento de Policía de Washington respondió la tarde del sábado a una llamada relacionada con una presunta entrada no autorizada en un Walmart local.
Las autoridades identificaron a Erika Johnson, de 35 años y residente de Vanceboro, quien presuntamente ingresó a la tienda pese a tener prohibido el acceso y estaba acompañada por su hija de tres años.
Según documentos judiciales, los agentes la localizaron mientras intentaba ocultar productos dentro de un contenedor de basura. Tras confirmar la situación, procedieron a detenerla por allanamiento. Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado cuando la niña le preguntó a Johnson por otro menor que estaba dentro de un vehículo en el estacionamiento.
Las órdenes señalan que Erika Johnson (35) entraba sin autorización a la tienda con su hija de 3 años.
Bebé con síntomas de golpe de calor fue hallado dentro de un vehículo
Las órdenes judiciales señalan que, en un primer momento, Johnson habría proporcionado información incorrecta sobre la ubicación de su automóvil. Posteriormente, empleados de Walmart EE. UU. revisaron las cámaras de seguridad y ayudaron a la policía a identificar el vehículo relacionado.
Dentro del automóvil, los agentes encontraron a un bebé de tres meses y a un niño de dos años. Según reportó WITN, ambos menores "no se movían y estaban sudando", lo que generó preocupación inmediata por un posible golpe de calor.
Los niños fueron atendidos por los servicios de emergencia de Washington y trasladados para recibir una evaluación médica. Las autoridades indicaron que, pese a la gravedad del hallazgo, ambos se encontraban en condición estable.
Johnson enfrenta ahora dos cargos por abuso infantil menor, allanamiento de morada en segundo grado, hurto en tiendas, dos cargos por resistirse a la autoridad y posesión simple de una sustancia controlada de la Lista III. Actualmente permanece detenida en el Centro de Detención del Condado de Beaufort sin derecho a fianza, mientras el caso continúa bajo investigación.
- 1
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: quienes salgan del país con DEUDAS fiscales podrían enfrentar estas CONSECUENCIAS LEGALES, según el IRS
- 2
RIESGO TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: lo que ICE confesó sobre sus MÉTODOS DE BÚSQUEDA de indocumentados
- 3
ALERTA ROJA en Walmart: la INGENIOSA ESTAFA que una mujer casi logra concretar en un caso de robo
