ALERTA ROJA en Walmart de Whitemarsh: hombre acusado de APUÑALAMIENTO MORTAL de un adolescente comparece nuevamente ante el tribunal

El caso del apuñalamiento mortal en un Walmart de Whitemarsh Island sigue generando atención pública y judicial en Estados Unidos. El hombre acusado de la muerte de un adolescente de 18 años volvió a comparecer ante el tribunal mientras avanza el proceso legal tras el violento incidente ocurrido en octubre de 2025. Las autoridades mantienen los cargos en su contra, en un caso ampliamente cubierto por medios locales, incluida la cadena WSAV-TV.

Hombre acusado de apuñalar a un adolescente en Walmart Whitemarsh Island enfrenta cargos.

Acusado de apuñalamiento mortal en Walmart de Whitemarsh Island vuelve a comparecer ante el tribunal

Delano Middleton deberá presentarse nuevamente ante la corte este miércoles para la lectura formal de cargos por la muerte de JT Schroeder, de 18 años. El incidente ocurrió en un Walmart de Whitemarsh Island tras un altercado que terminó en un ataque con arma blanca.

De acuerdo con la información difundida por WSAV-TV, el caso sigue su curso en el sistema judicial mientras Middleton enfrenta múltiples acusaciones derivadas del incidente. Según la fuente principal, el proceso continúa tras el hecho violento reportado por las autoridades.

¿Qué cargos enfrenta el acusado por el apuñalamiento en Walmart?

Middleton está acusado de homicidio doloso, agresión con agravantes, lesiones graves y posesión de un cuchillo durante la comisión de un delito grave. Según los reportes, el enfrentamiento comenzó cuando el adolescente habría pateado el carrito de compras del acusado al salir de la tienda, lo que desencadenó una discusión que escaló rápidamente.

El joven fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. El proceso judicial continúa en desarrollo mientras la corte evalúa los próximos pasos del caso.