¡Aviso importante! Recientemente, se confirmó que el actual gobierno de Donald Trump ha decidido anular las licencias de conducir comerciales para los inmigrantes indocumentados. Cabe resaltar que la medida también perjudica a refugiados, solicitantes de asilo, TPS y beneficiarios del programa DACA. ¿Qué se conoce sobre la normativa?

Trump NO permitirá que inmigrantes ilegales renueven su licencia de conducir en EE. UU.

‘Telemundo’ y otros portales internacionales informaron sobre la última medida que tomó la administración del republicano: desde el 16 de marzo de 2026, únicamente quienes posean visas H-2A, H-2B o E-2 podrán solicitar o renovar sus licencias, excluyendo a los beneficiarios de DACA, solicitantes de asilo y personas con TPS en EE. UU.

Con ello, miles de conductores extranjeros que transitan por las carreteras del país con licencias para vehículos pesados podrán verse afectados, además, se pone en riesgo las condiciones para laborar legalmente en la nación americana.

La nueva medida explica que, aunque actualmente muchos extranjeros cuenten con una licencia válida, podrán seguir trabajando solo hasta su fecha de vencimiento. No obstante, es importante tener en cuenta que, una vez caducada, no será posible la renovación como se hacía anteriormente.

¿Cuántos accidentes se registraron en el 2025 ocasionados por conductores sin documentos en regla?

Cabe precisar que la preocupación aumentó luego que se reportara que, en el 2025, se llevaron a cabo 17 accidentes mortales causados por conductores que no contaban con documentos en regla.

Todo ello, trajo la muerte de 30 personas en estados como Florida y California, lo que exigió al Departamento de Transporte a tomar rápidamente este asunto como uno de los primeros del gobierno.