URGENTE para inmigrantes en EE. UU.: esta es la GUÍA COMPLETA para localizar a un familiar si es detenido por agentes del ICE

Durante los primeros meses de 2026, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han llevado a cabo miles de detenciones de personas que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, lo que ha generado alarma en diversas comunidades y críticas por presunto uso excesivo de la fuerza. En este contexto, muchas familias se preguntan cómo pueden localizar a un ser querido detenido y mantener comunicación mientras permanece bajo custodia.

Conocer los canales oficiales y los procedimientos adecuados es fundamental para facilitar la búsqueda. ICE pone a disposición herramientas como el Sistema Localizador de Detenidos en Línea (ODLS) y las líneas de contacto de Enforcement and Removal Operations (ERO), que permiten rastrear a los detenidos de manera más rápida y segura.

Pasos para localizar a un familiar detenido por ICE

La detención migratoria puede ocurrir en diversas instalaciones, desde centros federales hasta cárceles locales o prisiones privadas, lo que puede complicar el rastreo. El Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) recomienda:

Guía completa para localizar familiares detenidos por ICE en EE. UU.

Contactar al consulado del país de origen del detenido para obtener información oficial.

Mantener registros y capturas de pantalla de cualquier hallazgo durante la búsqueda.

Conocer los derechos legales del detenido, incluido el acceso a un abogado y las opciones de libertad bajo fianza o condicional.

Estas acciones ayudan a agilizar la localización y garantizar que el detenido pueda recibir asistencia legal y familiar.

Herramientas y comunicación con los detenidos

El ODLS es la plataforma pública más utilizada para rastrear detenidos, accesible 24 horas y en varios idiomas, incluido el español. Para usarla, se puede ingresar:

A Number (número del inmigrante) y país de nacimiento, o

(número del inmigrante) y país de nacimiento, o Número de documento, fecha de nacimiento y país de origen.

Si no se encuentra al familiar en ODLS, puede deberse a errores en los datos o a que la ficha aún no ha sido ingresada, lo cual puede tardar hasta 8 horas. En ese caso:

Contactar a la oficina local de ERO en el estado correspondiente.

en el estado correspondiente. Llamar a la línea nacional de información de ICE: 1‑888‑351‑4024 (lunes a viernes, 8.00 a 20.00 horas), teniendo a mano datos completos del detenido.

Una vez localizado, cada centro de detención tiene reglas específicas sobre llamadas, visitas y correspondencia. Algunas instalaciones permiten dejar mensajes mediante el centro para que el detenido se comunique, enviar cartas o formularios legales como el G28.

Para menores bajo cuidado de un adulto, existe la categoría Parental Interests Inquiry, que dirige la consulta a un equipo especializado para agilizar la localización.