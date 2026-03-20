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URGENTE para inmigrantes en EE. UU.: esta es la GUÍA COMPLETA para localizar a un familiar si es detenido por agentes del ICE

En 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo miles de arrestos de inmigrantes ilegales en EE. UU., generando preocupación y críticas por el uso de la fuerza.

Gabriela Zevallos
Guía completa para localizar familiares detenidos por ICE en EE. UU.
Guía completa para localizar familiares detenidos por ICE en EE. UU. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
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Durante los primeros meses de 2026, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han llevado a cabo miles de detenciones de personas que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, lo que ha generado alarma en diversas comunidades y críticas por presunto uso excesivo de la fuerza. En este contexto, muchas familias se preguntan cómo pueden localizar a un ser querido detenido y mantener comunicación mientras permanece bajo custodia.

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Conocer los canales oficiales y los procedimientos adecuados es fundamental para facilitar la búsqueda. ICE pone a disposición herramientas como el Sistema Localizador de Detenidos en Línea (ODLS) y las líneas de contacto de Enforcement and Removal Operations (ERO), que permiten rastrear a los detenidos de manera más rápida y segura.

Pasos para localizar a un familiar detenido por ICE

La detención migratoria puede ocurrir en diversas instalaciones, desde centros federales hasta cárceles locales o prisiones privadas, lo que puede complicar el rastreo. El Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) recomienda:

Inmigrantes en EE. UU.

Guía completa para localizar familiares detenidos por ICE en EE. UU.

  • Contactar al consulado del país de origen del detenido para obtener información oficial.
  • Mantener registros y capturas de pantalla de cualquier hallazgo durante la búsqueda.
  • Conocer los derechos legales del detenido, incluido el acceso a un abogado y las opciones de libertad bajo fianza o condicional.

Estas acciones ayudan a agilizar la localización y garantizar que el detenido pueda recibir asistencia legal y familiar.

Herramientas y comunicación con los detenidos

El ODLS es la plataforma pública más utilizada para rastrear detenidos, accesible 24 horas y en varios idiomas, incluido el español. Para usarla, se puede ingresar:

  • A Number (número del inmigrante) y país de nacimiento, o
  • Número de documento, fecha de nacimiento y país de origen.

Si no se encuentra al familiar en ODLS, puede deberse a errores en los datos o a que la ficha aún no ha sido ingresada, lo cual puede tardar hasta 8 horas. En ese caso:

  • Contactar a la oficina local de ERO en el estado correspondiente.
  • Llamar a la línea nacional de información de ICE: 1‑888‑351‑4024 (lunes a viernes, 8.00 a 20.00 horas), teniendo a mano datos completos del detenido.

Una vez localizado, cada centro de detención tiene reglas específicas sobre llamadas, visitas y correspondencia. Algunas instalaciones permiten dejar mensajes mediante el centro para que el detenido se comunique, enviar cartas o formularios legales como el G28.

Para menores bajo cuidado de un adulto, existe la categoría Parental Interests Inquiry, que dirige la consulta a un equipo especializado para agilizar la localización.

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