- Hoy:
- Partidos de hoy
- Grupo Universitario
- Grupo Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Grupo Cusco FC
- Cienciano vs FC Cajamarca
- ADT vs Melgar
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
URGENTE para inmigrantes en EE. UU.: esta es la GUÍA COMPLETA para localizar a un familiar si es detenido por agentes del ICE
En 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo miles de arrestos de inmigrantes ilegales en EE. UU., generando preocupación y críticas por el uso de la fuerza.
Durante los primeros meses de 2026, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han llevado a cabo miles de detenciones de personas que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, lo que ha generado alarma en diversas comunidades y críticas por presunto uso excesivo de la fuerza. En este contexto, muchas familias se preguntan cómo pueden localizar a un ser querido detenido y mantener comunicación mientras permanece bajo custodia.
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes y ciudadanos: IRS acudirá casa por casa de los que entreguen así su declaración de impuestos en EE. UU.
Conocer los canales oficiales y los procedimientos adecuados es fundamental para facilitar la búsqueda. ICE pone a disposición herramientas como el Sistema Localizador de Detenidos en Línea (ODLS) y las líneas de contacto de Enforcement and Removal Operations (ERO), que permiten rastrear a los detenidos de manera más rápida y segura.
Pasos para localizar a un familiar detenido por ICE
La detención migratoria puede ocurrir en diversas instalaciones, desde centros federales hasta cárceles locales o prisiones privadas, lo que puede complicar el rastreo. El Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) recomienda:
Guía completa para localizar familiares detenidos por ICE en EE. UU.
- Contactar al consulado del país de origen del detenido para obtener información oficial.
- Mantener registros y capturas de pantalla de cualquier hallazgo durante la búsqueda.
- Conocer los derechos legales del detenido, incluido el acceso a un abogado y las opciones de libertad bajo fianza o condicional.
Estas acciones ayudan a agilizar la localización y garantizar que el detenido pueda recibir asistencia legal y familiar.
Herramientas y comunicación con los detenidos
El ODLS es la plataforma pública más utilizada para rastrear detenidos, accesible 24 horas y en varios idiomas, incluido el español. Para usarla, se puede ingresar:
- A Number (número del inmigrante) y país de nacimiento, o
- Número de documento, fecha de nacimiento y país de origen.
Si no se encuentra al familiar en ODLS, puede deberse a errores en los datos o a que la ficha aún no ha sido ingresada, lo cual puede tardar hasta 8 horas. En ese caso:
- Contactar a la oficina local de ERO en el estado correspondiente.
- Llamar a la línea nacional de información de ICE: 1‑888‑351‑4024 (lunes a viernes, 8.00 a 20.00 horas), teniendo a mano datos completos del detenido.
Una vez localizado, cada centro de detención tiene reglas específicas sobre llamadas, visitas y correspondencia. Algunas instalaciones permiten dejar mensajes mediante el centro para que el detenido se comunique, enviar cartas o formularios legales como el G28.
Para menores bajo cuidado de un adulto, existe la categoría Parental Interests Inquiry, que dirige la consulta a un equipo especializado para agilizar la localización.
- 1
ALERTA ROJA, inmigrantes y ciudadanos: IRS acudirá casa por casa de los que entreguen así su declaración de impuestos en EE. UU.
- 2
LAMENTABLE NOTICIA para inmigrantes trabajadores en EE. UU.: el DOL beneficia a empleadores y REDUCE SALARIOS a este grupo de personas
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de Orlando: VIDEO grabado con la cámara corporal de un agente muestra el DRÁSTICO DESENLACE de una confrontación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90