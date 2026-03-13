GOLPE JUDICIAL al ICE en EE. UU.: polémico centro de detención de inmigrantes NO podrá abrir sus puertas (por ahora)

Un juez federal detuvo temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes en Maryland, impulsada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un revés para la política migratoria del gobierno de Donald Trump. La suspensión, que durará hasta 14 días, responde a una demanda presentada por el Estado, que acusa al gobierno federal de avanzar sin cumplir la legislación ambiental.

La justicia suspende por 14 días la transformación de un gran almacén en Williamsport.

Según EL PAÍS, el juez Brendan A. Hurson señaló que "el Estado ha demostrado que es probable que los demandados no hayan cumplido con sus obligaciones en virtud de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA)".

¿Por qué un juez suspendió temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes del ICE en Maryland?

El juez Hurson aceptó la petición de emergencia del fiscal general de Maryland, Anthony Brown, quien denunció que el gobierno federal inició el proyecto "sin realizar los estudios ambientales requeridos ni permitir comentarios públicos", según EL PAÍS. El plan contempla transformar un almacén industrial de más de 74 000 metros cuadrados en Williamsport en un centro con capacidad para 1 500 inmigrantes.

La corte consideró que no se evaluaron adecuadamente los riesgos ambientales, incluyendo los posibles impactos en arroyos, especies protegidas y en la infraestructura local de agua y alcantarillado.

Brown advirtió que la obra, impulsada por la "ofensiva migratoria" del gobierno federal, podría ocasionar daños irreparables en la región.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió el proyecto, señalando que "no se trata del medio ambiente. Se trata de impedir que el presidente Trump vuelva a hacer que Estados Unidos sea un país seguro", según EL PAÍS. Las autoridades federales aseguran que la instalación generará más de mil empleos y decenas de millones de dólares en ingresos fiscales.

Política migratoria en Maryland, EE. UU.

El centro de detención de inmigrantes en Maryland forma parte de un plan nacional para expandir la capacidad de detención migratoria, reutilizando grandes almacenes en estados como Arizona, Texas, Nueva Jersey y Georgia. Solo en 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha invertido más de 690 millones de dólares en la adquisición de edificios para reconvertirlos en centros de detención.

La medida responde al aumento de fondos aprobados por el Congreso para reforzar la infraestructura de detención, lo que eleva el número de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de menos de 40.000 a alrededor de 70.000.