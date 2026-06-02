¡Mucha atención! La administración de Donald Trump ha señalado que, a partir de ahora, será mucho más complicado para los inmigrantes en Estados Unidos obtener la residencia permanente, conocida como 'Green Card' en ese país, sin necesidad de regresar a sus países de origen para realizar la solicitud. A continuación, más detalles.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: así puedes obtener la Green Card frente a los nuevos cambios de Trump

csmonitor.com y otros portales internacionales compartieron más información sobre la última acción del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que emitió un memorando que reafirma la política vigente sobre la solicitud de residencia. En este se señala que, a partir de ahora, todos los extranjeros deberán presentar sus solicitudes desde sus países de origen, salvo en casos excepcionales.

Inmigrantes en EE. UU.: así puedes obtener la Green Card frente a los nuevos cambios de Trump.

Esta decisión ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que esta medida interrumpirá la estabilidad de las familias y afectará negativamente la economía y el empleo.

Muchos extranjeros han podido solicitar la Green Card mientras se encontraban en territorio estadounidense, pero la administración Trump ha cambiado esta práctica, lo que podría complicar la situación de 1,2 millones de solicitudes de residencia que aún siguen pendientes.

Al respecto, el portavoz del USCIS, Zach Kahler, explicó que esta nueva política busca reducir la cantidad de personas que permanecen en el país de manera ilegal tras la denegación de sus solicitudes. No obstante, también sugirió que podrían existir excepciones para quienes demuestren un beneficio económico o contribuyan al interés nacional.

¿Cómo obtienen los inmigrantes la Green Card?

Desde 1952, los no ciudadanos de EE. UU. cuentan con la opción de solicitar la residencia permanente de dos formas: pueden realizar el trámite en el extranjero a través de un consulado del país o hacerlo dentro de la nación mediante un proceso conocido como ajuste de estatus.

Esta última alternativa permite a varios grupos, como los cónyuges de ciudadanos estadounidenses y quienes tienen visas de trabajo o permisos temporales, obtener la residencia sin necesidad de abandonar el territorio estadounidense. Sin embargo, es importante destacar que el ajuste de estatus no está disponible para todos, ya que generalmente excluye a quienes han trabajado sin la autorización correspondiente.