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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Condado de Appomattox: hombre fue ARRESTADO tras ser acusado de GRABAR a menores en probador
Un hombre fue privado de su libertad tras recibir múltiples denuncias de clientes que alertaron sobre un intento de grabar a menores en un probador de Walmart.
¡Mucha atención! Recientemente, un individuo fue detenido por las autoridades locales tras ser acusado de ser la persona que intentó grabar a menores en un probador de Walmart del Condado de Appomattox, en Estados Unidos. La información fue proporcionada por la Oficina del Sheriff. ¿Qué más se sabe al respecto?
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Walmart de Condado de Appomattox: hombre fue arrestado tras ser acusado de grabar a menores en probador
Este 3 de junio, la Oficina del Sheriff del Condado de Albuquerque (ACSO), según información de '10 News', solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a un individuo vinculado a un caso de presunto abuso. Esta petición permitió identificar y arrestar posteriormente a Kalyb Griffin-Pugh, de 29 años, quien enfrenta varios cargos graves.
Entre los cargos figuran el intento de grabar en video a una persona menor de 18 años sin su consentimiento, con dos imputaciones por este delito, así como la posesión de pornografía infantil.
Walmart de Condado de Appomattox: hombre fue arrestado tras ser acusado de grabar a menores en probador.
Según los informes iniciales, la Oficina del Sheriff del Condado de Appomattox había solicitado previamente la ayuda del público para identificar a un sospechoso relacionado con un incidente en un Walmart. Un ciudadano reportó que, mientras sus hijos utilizaban el probador de la tienda en Oakville Road, observó un teléfono celular que parecía grabarlos sin su consentimiento, sostenido por encima del muro del probador.
¿Cuál es la situación del hombre?
Griffin-Pugh fue detenido por la policía local del condado este jueves 4 de junio del 2026 y actualmente se encuentra en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Amherst, donde no tiene derecho a fianza.
No obstante, no se ha compartido más información al respecto.
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