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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Columbia: reportan el ARRESTO de un sospechoso tras preocupante TIROTEO y evacuación en tienda

Qu'Mond Seawright era buscado por las autoridades debido a su aparente implicación en un tiroteo en EE. UU. ¿Qué se sabe sobre este incidente violento?

Melanni Miranda
Walmart de Columbia: arrestan a sospechoso tras preocupante tiroteo y evacuación.
Walmart de Columbia: arrestan a sospechoso tras preocupante tiroteo y evacuación. | Composición Melanni Miranda / Líbero.
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¡Alarma en la comunidad! Una tienda Walmart ubicada en Garners Ferry Road, en Columbia, EE. UU., fue evacuada de manera temporal este 3 de junio en horas de la mañana. Cabe precisar que este hecho ocurrió luego de una persecución que involucró a un sospechoso de un tiroteo, quien se refugió en el interior del establecimiento. La situación fue controlada por las autoridades, que lograron detener al individuo. ¿Qué se sabe sobre este incidente?

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Walmart de Columbia: arrestan a sospechoso tras preocupante tiroteo y evacuación

Recientemente, la policía de Columbia reportó la búsqueda de Qu’Mond Seawright, un hombre sospechoso de un tiroteo ocurrido el lunes 1 de junio del 2026 en una vivienda de la cuadra 200 de Saskatoon Drive, en Estados Unidos. Aunque no se registraron heridos, Seawright fue visto disparando en el lugar y también enfrenta cargos por agredir a una persona presente durante el incidente.

Tras el tiroteo, reportado por News |9, el sospechoso abandonó la escena y permaneció en la lista de fugitivos hasta el miércoles, cuando fue localizado en el Walmart de Garners Ferry Road. Al intentar detenerlo, Seawright huyó hacia el interior del establecimiento, lo que provocó una breve persecución a pie antes de su arresto.

El diácono McFadden relató que recibió una llamada de su nieta durante la situación, quien le informó sobre la persecución policial en el establecimiento. Los clientes presentes capturaron imágenes del suceso, aunque las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni durante la persecución ni en el arresto. Según los informes, la tienda fue evacuada temporalmente, pero reabrió sus puertas poco después y las operaciones regresaron a la normalidad.

¿Qué cargos enfrenta el sospechoso?

Seawright enfrenta diversos cargos por el tiroteo ocurrido el lunes 1 de junio, según la policía. Las acusaciones incluyen secuestro, conducta ilícita contra un menor y el uso de un arma en áreas urbanas.

Las autoridades locales informaron que el reporte sobre el incidente se encuentra en proceso de finalización y será divulgado una vez que reciba la aprobación correspondiente.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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