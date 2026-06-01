- Hoy:
- Partidos de hoy
- Torneo Clausura
- Colombia vs Costa Rica
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este estado IMPIDE que ICE realice REDADAS sin orden judicial
Un estado de EE. UU. tomó la decisión de restringir las acciones de ICE, impidiendo que realicen redadas sin contar con una orden judicial. Aquí más detalles.
Recientemente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un conjunto de iniciativas enfocadas en fortalecer la protección de los inmigrantes en el estado de EE. UU. Cabe precisar que esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión debido a las políticas migratorias implementadas por la administración de la Casa Blanca.
Con estas propuestas, Hochul busca garantizar un entorno más seguro y acogedor para la población migrante, en respuesta a las preocupaciones que han surgido en torno a la gestión de la inmigración a nivel federal. Aquí más detalles.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente de ICE fue ARRESTADO tras protagonizar TIROTEO con venezolano
Atención, inmigrantes en EE. UU.: este estado impide que ICE realice redadas sin orden judicial
‘El Universal’ y otros medios internacionales señalaron que el estado de Nueva York, a partir de ahora, implementará medidas más estrictas en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre las principales disposiciones figura la prohibición a los agentes de llevar a cabo redadas en escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios sin una orden judicial de arresto, con el fin de ofrecer mayor protección a las personas en situación migratoria irregular.
Inmigrantes en EE. UU.: este estado impide que ICE realice redadas sin orden judicial.
En ese contexto, en un evento en el que participaron líderes religiosos, activistas y familias afectadas por deportaciones, la gobernadora Kathy Hochul criticó las prácticas intimidatorias del ICE y reafirmó su compromiso de seguir protegiendo a las comunidades inmigrantes.
“No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades”, señaló Hochul al anunciar la nueva legislación. Asimismo, se destaca la prohibición del uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de las fuerzas del orden en el estado.
Hochul también precisó que, a diferencia de otras agencias federales, los agentes migratorios suelen cubrirse el rostro sin una justificación operativa clara, lo que genera desconfianza en la comunidad.
Esta medida se confirma en medio de polémicas
Cabe precisar que el reciente anuncio se realiza en un ambiente de creciente tensión entre el gobierno de Nueva York y la administración federal.
La gobernadora Hochul describió las políticas migratorias del gobierno central como “crueles” y subrayó la importancia de implementar mayores medidas que aseguren la protección de los derechos de los inmigrantes que viven en el estado americano.
- 1
ALERTA MÁXIMA, solicitantes de Green Card en EE. UU.: ya NO serán exigidos a REGRESAR a sus países de origen para completar el trámite
- 2
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Taylorsville: hombre enfrenta complicados cargos tras ser acusado de protagonizar INCIDENTE doméstico
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente de ICE fue ARRESTADO tras protagonizar TIROTEO con venezolano
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90