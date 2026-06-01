Recientemente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un conjunto de iniciativas enfocadas en fortalecer la protección de los inmigrantes en el estado de EE. UU. Cabe precisar que esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión debido a las políticas migratorias implementadas por la administración de la Casa Blanca.

Con estas propuestas, Hochul busca garantizar un entorno más seguro y acogedor para la población migrante, en respuesta a las preocupaciones que han surgido en torno a la gestión de la inmigración a nivel federal. Aquí más detalles.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: este estado impide que ICE realice redadas sin orden judicial

‘El Universal’ y otros medios internacionales señalaron que el estado de Nueva York, a partir de ahora, implementará medidas más estrictas en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre las principales disposiciones figura la prohibición a los agentes de llevar a cabo redadas en escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios sin una orden judicial de arresto, con el fin de ofrecer mayor protección a las personas en situación migratoria irregular.

Inmigrantes en EE. UU.: este estado impide que ICE realice redadas sin orden judicial.

En ese contexto, en un evento en el que participaron líderes religiosos, activistas y familias afectadas por deportaciones, la gobernadora Kathy Hochul criticó las prácticas intimidatorias del ICE y reafirmó su compromiso de seguir protegiendo a las comunidades inmigrantes.

“No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades”, señaló Hochul al anunciar la nueva legislación. Asimismo, se destaca la prohibición del uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de las fuerzas del orden en el estado.

Hochul también precisó que, a diferencia de otras agencias federales, los agentes migratorios suelen cubrirse el rostro sin una justificación operativa clara, lo que genera desconfianza en la comunidad.

Esta medida se confirma en medio de polémicas

Cabe precisar que el reciente anuncio se realiza en un ambiente de creciente tensión entre el gobierno de Nueva York y la administración federal.

La gobernadora Hochul describió las políticas migratorias del gobierno central como “crueles” y subrayó la importancia de implementar mayores medidas que aseguren la protección de los derechos de los inmigrantes que viven en el estado americano.