Spartak Moscú venció a Krasnodar en una final vibrante y cerró la temporada rusa a lo grande

Por Lorenzo de Chosica

La temporada 2025/26 del fútbol ruso bajó el telón con una final cargada de emoción. Spartak Moscú y Krasnodar protagonizaron un encuentro de alta intensidad disputado en el Estadio Luzhnikí, donde la pasión, el ritmo y la lucha constante recordaron las mejores épocas del fútbol soviético.

Ambos equipos llegaron con cuentas pendientes. Krasnodar aún lamentaba la pérdida del bicampeonato de la Premier League rusa, mientras que Spartak buscaba cerrar una campaña irregular con un título que le permitiera volver a celebrar tras varios años de sequía.

Desde el inicio quedó claro que ninguno estaba dispuesto a especular. Apenas a los 17 segundos, el brasileño Markinhos estuvo cerca de abrir el marcador tras una gran asistencia del argentino Pablo Solari. La presión de los locales tuvo premio a los 36 minutos, cuando el propio Solari aprovechó un pase de Esequiel Barco para marcar el 1-0 y desatar la euforia de las tribunas.

Krasnodar reaccionó en el complemento y encontró la igualdad a los 57 minutos gracias a Duglas Augusto, luego de una ofensiva colectiva que premió el esfuerzo de los visitantes. Con el 1-1, el encuentro mantuvo la intensidad hasta el pitazo final.

Con miras a la definición desde los doce pasos, el técnico español Juan Carcedo sorprendió al realizar un cambio de arquero a pocos minutos del final. La apuesta resultó perfecta. Ilya Pomazún atajó dos penales y se convirtió en el héroe de la jornada al darle el triunfo a Spartak Moscú.

El festejo fue total en el coloso moscovita. Más de 73.000 aficionados celebraron una conquista que le devuelve protagonismo a uno de los clubes más populares de Rusia.

La Premier rusa tendrá presencia en el Mundial 2026

La liga rusa también aportará varios futbolistas a la próxima Copa del Mundo. Entre ellos destacan jugadores como Jhon Durán, Jhon Córdoba, Wilmar Barrios, Luis Henrique, César Montes y Teo Bongonda, quienes representarán a sus respectivas selecciones en el Mundial 2026.