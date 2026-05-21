Zenit se coronó campeón de la temporada 2025/26 de la Premier Liga de Rusia

(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal especial de Líbero en Moscú)

La temporada 2025/26 de la Russian Premier League llegó a su fin el domingo 17 de mayo con una última jornada cargada de emoción, en la que FC Zenit Saint Petersburg se consagró campeón y se definieron los puestos europeos y el descenso en el fútbol ruso.

El pitido inicial de todos los encuentros, que se jugaron en simultáneo y con estadios llenos, se escuchó a las 18.00 horas de Moscú. Tanto en la parte alta de la tabla como en la lucha por el descenso, la intriga se mantuvo hasta los minutos finales de la jornada 30.

Por un lado, al FC Zenit Saint Petersburg le bastaba un empate para consagrarse campeón, pero FC Rostov salió decidido a arruinarle la fiesta ante su hinchada.

Las acciones de la jornada fueron intensas desde el inicio y eso derivó en un penal tempranero que el goleador Alexander Sobolev convirtió a los 14 minutos. Los locales buscaron la igualdad de manera insistente, pero el arco del equipo dirigido por Semak se mantuvo invicto hasta el final, lo que permitió que Zenit de San Petersburgo (68 puntos) alcanzara su undécimo título en la era postsoviética.

El FC Krasnodar (66 puntos), que había tropezado en la penúltima fecha en Moscú al perder 2-1 ante el Dinamo, tuvo que conformarse con el segundo lugar tras vencer 3-0 al Orenburg, equipo que igualmente logró salvarse del descenso.

Spartak Moscow no aprovechó la derrota del Lokomotiv, que cayó 3-1 como visitante ante PFC CSKA Moscow. El cuadro ferroviario se quedó con la medalla de bronce al sumar 53 puntos. Spartak, tras igualar 0-0 con el Dinamo Majachkalá, terminó cuarto con 52 unidades, mientras que los Caballos cerraron el top 5 con 51 puntos.

El sorprendente FC Baltika Kaliningrad, revelación del torneo, perdió en casa 2-1 ante FC Dynamo Moscow y cayó al sexto puesto con 46 puntos.

Para Perú, la gran noticia es el ascenso del FC Rodina Moscow a la Premier Liga de Rusia, con Yordy Reyna como uno de sus principales protagonistas. El equipo realizó una gran campaña y se coronó campeón de la Liga 1 de Rusia.

Otro nuevo integrante de la próxima temporada de la Premier Liga será FC Fakel Voronezh.