¿Pide selección? Yordy Reyna marcó en la victoria de su equipo y lucha por el ascenso a la primera división

Su paso por Alianza Lima lo ayudó a dar el gran salto al fútbol internacional y actualmente, Yordy Reyna se desempeña en la segunda división del fútbol ruso. Para ser más exactos, en el Rodina Moscú. En la última fecha, el futbolista peruano se hizo presente con un gol que sirvió para ayudarlos a sumar tres puntos importantes pensando en el ascenso a la primera división.

Así como Erick Noriega, André Carrillo, Piero Quispe, entre otros, Yordy Reyna también busca hacerse un espacio en el fútbol internacional y su buen rendimiento podría llevarlo a ser convocado nuevamente en la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes.

Yordy Reyna anotó en la victoria del Rodina Moscú

El delantero peruano Yordy Reyna puso su nombre en el marcador final en una contundente victoria por 3-1 del Rodina Moscú frente a Ural. El duelo es parte de la jornada 26 de la FNL, campeonato ruso donde se busca el ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional de dicho país.

Durante el desarrollo del primer tiempo, los locales aseguraron la victoria con las anotaciones de Iván Timoshenko y Artem Maksimenko y empezaron a manejar el partido antes del cierre de los primeros 45 minutos.

Fue en el minuto 50 que Yordy Reyna se hizo presente con un penal y de esta manera volvió al gol en un partido sumamente importante y suma así su segunda victoria consecutiva para mantenerse en la lucha por el ascenso.

Yordy Reyna triunfa en Rusia.

De esta manera, Rodina Moscú no solamente se afianza en el segundo lugar con 49 puntos, sino que también se aleja de Ural, que tras la derrota quedó en la tercera ubicación con 45 unidades. El líder suma 53 puntos y la pelea por el ascenso se pone más interesante.

El siguiente partido de Rodina Moscú será frente a Saratov como visitantes. El equipo dirigido por el entrenador Sergey Chikishev busca el ascenso para jugar en la máxima categoría.