México vs Portugal: a qué hora juegan, apuestas y dónde ver partido amistoso

La selección mexicana se enfrentará a Portugal el sábado 28 de marzo de 2026 en un duelo amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026 desde el Estadio Azteca. Por ello, te contamos a qué hora y dónde ver en VIVO este emocionante encuentro que no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo juega México vs Portugal?

El amistoso entre México y la selección de Portugal está programado para disputarse el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México.

¿A qué hora juega México vs Portugal?

Repasa los horarios del encuentro entre la selección de México ante Portugal conforme a tu país y zona horaria:

México: 19:00 p.m.

Estados Unidos: 20:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 21:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 p.m.

Portugal: 01:00 a.m. (domingo 29 de marzo)

España: 2:00 a.m. (domingo 29 de marzo)

¿Dónde ver México vs Portugal?

El partido entre México y Portugal se podrá ver a través de canales y plataformas de streaming oficiales.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y Vix.

Estados Unidos: fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+ y Vivo Play.

¿Dónde juegan México vs Portugal?

El amistoso internacional entre la selección mexicana y la portuguesa se jugará en el Estadio Azteca, que actualmente cuenta con una capacidad de 87,000 espectadores, siendo el más grande del país.

México vs Portugal: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de Apuestas México Empate Portugal Betsson 3.95 3.35 1.92 Betano 4.15 3.60 1.88 Bet365 4.10 3.80 1.75 1Xbet 4.25 3.55 1.99 Doradobet 4.20 3.60 1.86 Coolbet 4.00 3.60 1.95

México vs Portugal: alineaciones posibles del partido amistoso

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo; Goncalo Inácio, António Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Joao Félix y Goncalo Ramos.

Previa el partido de México vs Portugal por un amistoso previo al Mundial 2026

México y Portugal son dos selecciones que consiguieron clasificar al Mundial del 2026 debido a su anfitrionaje y clasificatorias, respectivamente. Sin embargo, a menos de 100 días del comienzo del certamen internacional, ambos equipos necesitan ensayar previo al certamen mundialista.

Si bien, al inicio, cuando se anunció este amistoso, se pensaba que Cristiano Ronaldo iba a ser la principal figura de la selección portuguesa, esto se cayó debido a una lesión. Actualmente, la venta y los precios se disminuyeron de forma considerable.

Los últimos 2 partidos entre ambas selecciones tienen a su favor a Portugal debido a que en el 2017 se enfrentaron en la Copa Confederaciones y en ambas el combinado luso consiguió una victoria 2-1 y un empate 2-2.

Asimismo, México llega al encuentro luego de ganar sus últimos 3 partidos ante Islandia, Bolivia y Panamá; mientras tanto, el combinado portugués alcanzó 1 victoria, 1 derrota y 1 empate ante Armenia, Irlanda y Hungría, respectivamente.

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo ante México?

La ausencia de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal ante México se debe a que sufre una lesión muscular leve que lo margina de su equipo, Al-Nassr y país. La no convocatoria por parte de su técnico Roberto Martínez se debe a que desea cuidarlo y no empeorarlo.