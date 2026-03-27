¿A qué hora juega México vs Portugal y dónde ver partido amistoso internacional?
En la reinuguración del Estadio Azteca, México se enfrenta a Portugal, que no contará con Cristiano Ronaldo. Conoce horario y canales para ver amistoso.
Se viene el México vs Portugal en partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 a jugarse en el Estadio Banorte, conocido popularmente como Estadio Azteca y que es reinaugurado con miras al campeonato de selecciones más importante del mundo fútbol. Repasa horarios y canales para seguir este encuentro.
¿Cuándo juega México vs Portugal?
El cotejo entre México y Portugal se juega este sábado 28 de marzo.
¿A qué hora juega México vs Portugal?
Repasa horarios para seguir este encuentro de acuerdo a tu país de residencia:
- México: 19.00
- Estados Unidos: 20.00
- Perú, Colombia y Ecuador: 20.00
- Bolivia y Venezuela: 21.00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00
- Portugal: 1.00 (del domingo 29)
- España: 2.00 (del domingo 29)
¿Dónde ver México vs Portugal?
Conoce canales y plataformas de streaming disponibles para ver el partido amistoso:
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En VIVO, Azteca 7, Azteca Deportes EN VIVO, Vix.
- Estados Unidos: fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+ y Vivo Play.
México vs Portugal: previa del partido
Recordemos que el ‘Tri’ no jugó Eliminatorias al Mundial por ser uno de los anfitriones del torneo y por ello estos amistosos le sirven para afinar detalles de cara al campeonato de selecciones que comienza en junio.
El gran ausente del partido es Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado por una lesión y se espera que esté recuperado para la Copa Mundial, porque es la principal figura del elenco lusitano.
Estadio Banorte, sede del partido entre Portugal.
Estas selecciones han jugado cinco partidos en la historia y México nunca pudo obtener una victoria. Portugal ganó tres partidos y se registraron dos empates.
