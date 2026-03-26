Cristiano entrenó con el Real Madrid y confirmaron que buscarán ficharlo en el próximo mercado

Para sorpresa del mundo entero, Cristiano Ronaldo fue captado entrenando con el Real Madrid de cara a los nuevos desafíos del cuadro merengue. Incluso, desde España aseguraron que el múltiples veces campeón de la Champions League tiene planeado incorporar al futbolista portugués en el próximo mercado de fichajes, el cual se abre en el verano de Europa.

Diversos medios extranjeros filtraron imágenes del deportista con el elenco blanco, lo que generó mucha ilusión en los fanáticos del ‘Bicho’. No obstante, la futura contratación de Florentino Pérez no se trata del jugador que ganó el Balón de Oro en 5 ocasiones, sino de su hijo mayor que lleva el mismo nombre y apellido, aunque es apodado en ocasiones como ‘Cristianinho’ para evitar la confusión.

Cristiano Ronaldo Jr. entrenó con la Sub-16 del Real Madrid y deslumbró con su rendimiento en el campo de juego. El delantero actualmente se encuentra en las divisiones del Al-Nassr, club en el que su padre se encuentra militando dentro del plantel principal. Sin embargo, eso no es impedimento para que los merengues estén tras sus pasos.

Cristiano Ronaldo Jr. con la camiseta de Portugal.

Según Mario Cortegana, experto en transferencias dentro del mundo Real Madrid, aseguró que los blancos quieren incorporarlo pronto a La Fábrica, la cual es la cantera de la institución deportiva. De esta forma, el legado del ‘Bicho’ se encuentra seguro y probablemente pronto podremos ver a su hijo con la camiseta que tantas alegrías le dio a lo largo de su carrera profesional.

Cristiano Ronaldo cerca de los 1000 goles

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo ha marcado un total de 960 goles a nivel profesional entre sus clubes y selección portuguesa. El luso se encuentra a 40 dianas de llegar a los 1000 y tendrá muchas oportunidades para conseguirlo antes de que termine el 2026, ya que disputará muchos torneos, incluyendo la Copa del Mundo 2026.