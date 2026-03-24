Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por Champions League Femenina: hora y canal de cuartos de final
Real Madrid y Barcelona se enfrentan este miércoles 25 en el Estadio Alfredo Di Estefano por la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina.
El estadio Alfredo Di Stéfano será testigo de un nuevo clásico femenino. Real Madrid recibe en casa a Barcelona en duelo correspondiente a la ida de cuartos de final de la Champions League. El partido se disputará este miércoles 25 de marzo a partir de las 12:45 p. m. y la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.
En la previa del partido, Barcelona es el gran favorito para llevarse la victoria. De hecho, de los últimos cinco enfrentamientos, las blaugranas ganaron cuatro y el equipo merengue apenas uno. Casi todos los resultados fueron por goleada a favor del club culé.
Sin embargo, Real Madrid buscará defender el honor y hacer respetar la casa teniendo a la futbolista sudamericana Linda Caicedo como una de las máximas figuras. La ecuatoriana compartirá zona de ataque con Athenea del Castillo y Naomie Feller.
Por su parte, Barcelona va con sus grandes estrellas y referentes como Alexia Putellas y Claudia Pina. Las blaugranas quieren celebrar en casa del eterno rival para luego cerrar la clasificación a semifinales en casa el próximo jueves 2 de abril.
Real Madrid vs Barcelona: alineaciones probables
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Maëlle Lakrar, Yasmim; Sara Däbritz, Filippa Angeldahl, Caroline Weir; Athenea del Castillo, Linda Caicedo, Naomie Feller.
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Cámara, Esmee Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Claudia Pina.
Real Madrid vs Barcelona: Hora del partido
- España: 6:45 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:45 p. m.
- Estados Unidos: 12: 45 p. m. (Miami y Nueva York) y 9:45 a. m. (Los Ángeles)
- Bolivia y Venezuela: 1:45 p. m.
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2:45 p. m.
- México: 11:45 a. m.
Real Madrid vs Barcelona hoy: canal y dónde ver
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN 3 y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- México: TVC Deportes
- Estados Unidos: CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN App, Paramount+ y fuboTV
- España: TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y Disney+
Real Madrid vs Barcelona: últimos resultados
- Real Madrid 0-4 Barcelona
- Barcelona 2-0 Real Madrid
- Barcelona 4-0 Real Madrid
- Barcelona 1-3 Real Madrid
- Barcelona 3-1 Real Madrid
