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Partidos del repechaje hacia el Mundial 2026: programación para definir los últimos clasificados
Estos son los partidos que definirán a las últimas seis selecciones que clasificarán al próximo Mundial 2026. Sigue la programación oficial.
Arrancó la cuenta regresiva hacia el evento más importante del fútbol: el Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones en busca del máximo título. Sin embargo, la fase clasificatoria aún no concluye, pues quedan seis cupos por definir y 22 países en la pelea por alcanzarlos.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido Bolivia vs Surinam por el repechaje rumbo al Mundial 2026
Partidos PLAY OFF - UEFA
La etapa dramática inicia con el repechaje europeo, en la que 16 selecciones afrontarán llaves de eliminación directa para alcanzar 4 de los boletos disponibles hacia el certamen mundial. Aquí la concentración está puesta en la posible eliminación de Italia, Polonia de Robert Lewandowski y Dinamarca.
Esta fase se organiza en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una con cuatro selecciones. En cada grupo se juega un ‘Final Four’: semifinales y final a partido único, sin opción de revancha, por lo que el perdedor queda eliminado de inmediato. Los ganadores de las semifinales avanzan a la final de su ruta, y solo el campeón de cada llave asegura su clasificación.
26 de marzo
Ruta A
- Italia vs. Irlanda del Norte (Estadio Olímpico de Roma / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
- Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff City Stadium, Cardiff / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
Ruta B
- Ucrania vs. Suecia (Enea Stadion, Poznan - Sede neutral / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
- Polonia vs. Albania (Estadio Nacional de Varsovia / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
Ruta C
- Turquía vs. Rumanía (Rams Park, Estambul / 12.00 de Perú, Colombia y Ecuador)
- Eslovaquia vs. Kosovo (Tehelné pole, Bratislava / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
Ruta D
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Parken Stadium, Copenhague / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
- República Checa vs. Irlanda (Epet ARENA, Praga / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
Partidos de repechaje intercontinental
El repechaje intercontinental tiene a seis selecciones: dos de Concacaf (Surinam y Jamaica) y una de AFC (Irak), CAF (RD Congo), Conmebol (Bolivia) y OFC (Nueva Macedonia). Los dos mejores del ranking FIFA pasan directo a la final de su llave, mientras que los otros cuatro disputan semifinales a partido único. Los ganadores avanzan a las finales y de ahí salen los dos últimos clasificados al Mundial.
Los encuentros se jugarán el 26 de marzo y las finales el 31. En Guadalajara, Nueva Caledonia se mide ante Jamaica y el vencedor enfrentará a RD Congo. En Monterrey, Bolivia choca con Surinam, y el ganador se verá las caras con Irak.
Jueves 26
- Bolivia vs Surinam (Estadio BBVA, Monterrey / 18.00 de Perú, Colombia y Ecuador)
Viernes 27
- Nueva Caledonia vs Jamaica (Estadio Akron, Guadalajara / 21.00 de Perú, Colombia y Ecuador)
Martes 31
- RD Congo vs Nueva Caledonia o Jamaica (Estadio Akron, Guadalajara / 16.00 de Perú, Colombia y Ecuador)
Miércoles 1
- Irak vs Bolivia o Surinam (Estadio BBVA, Monterrey / 22.00 de Perú, Colombia y Ecuador)
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