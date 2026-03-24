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Partidos del repechaje hacia el Mundial 2026: programación para definir los últimos clasificados

Estos son los partidos que definirán a las últimas seis selecciones que clasificarán al próximo Mundial 2026. Sigue la programación oficial.

Shirley Marcelo
Partidos que definirán los últimos clasificados al Mundial 2026.
Partidos que definirán los últimos clasificados al Mundial 2026. | composición Líbero
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Arrancó la cuenta regresiva hacia el evento más importante del fútbol: el Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones en busca del máximo título. Sin embargo, la fase clasificatoria aún no concluye, pues quedan seis cupos por definir y 22 países en la pelea por alcanzarlos.

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Partidos PLAY OFF - UEFA

La etapa dramática inicia con el repechaje europeo, en la que 16 selecciones afrontarán llaves de eliminación directa para alcanzar 4 de los boletos disponibles hacia el certamen mundial. Aquí la concentración está puesta en la posible eliminación de Italia, Polonia de Robert Lewandowski y Dinamarca.

Esta fase se organiza en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una con cuatro selecciones. En cada grupo se juega un ‘Final Four’: semifinales y final a partido único, sin opción de revancha, por lo que el perdedor queda eliminado de inmediato. Los ganadores de las semifinales avanzan a la final de su ruta, y solo el campeón de cada llave asegura su clasificación.

26 de marzo

Ruta A

  • Italia vs. Irlanda del Norte (Estadio Olímpico de Roma / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff City Stadium, Cardiff / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)

Ruta B

  • Ucrania vs. Suecia (Enea Stadion, Poznan - Sede neutral / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
  • Polonia vs. Albania (Estadio Nacional de Varsovia / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)

Ruta C

  • Turquía vs. Rumanía (Rams Park, Estambul / 12.00 de Perú, Colombia y Ecuador)
  • Eslovaquia vs. Kosovo (Tehelné pole, Bratislava / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)

Ruta D

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Parken Stadium, Copenhague / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)
  • República Checa vs. Irlanda (Epet ARENA, Praga / 14.45 de Perú, Colombia y Ecuador)

Partidos de repechaje intercontinental

El repechaje intercontinental tiene a seis selecciones: dos de Concacaf (Surinam y Jamaica) y una de AFC (Irak), CAF (RD Congo), Conmebol (Bolivia) y OFC (Nueva Macedonia). Los dos mejores del ranking FIFA pasan directo a la final de su llave, mientras que los otros cuatro disputan semifinales a partido único. Los ganadores avanzan a las finales y de ahí salen los dos últimos clasificados al Mundial.

Los encuentros se jugarán el 26 de marzo y las finales el 31. En Guadalajara, Nueva Caledonia se mide ante Jamaica y el vencedor enfrentará a RD Congo. En Monterrey, Bolivia choca con Surinam, y el ganador se verá las caras con Irak.

Jueves 26

  • Bolivia vs Surinam (Estadio BBVA, Monterrey / 18.00 de Perú, Colombia y Ecuador)

Viernes 27

  • Nueva Caledonia vs Jamaica (Estadio Akron, Guadalajara / 21.00 de Perú, Colombia y Ecuador)

Martes 31

  • RD Congo vs Nueva Caledonia o Jamaica (Estadio Akron, Guadalajara / 16.00 de Perú, Colombia y Ecuador)

Miércoles 1

  • Irak vs Bolivia o Surinam (Estadio BBVA, Monterrey / 22.00 de Perú, Colombia y Ecuador)

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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