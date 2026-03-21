Mundial 2026: las diferentes rutas de viaje y cómo los hinchas peruanos pueden comprar sus entradas

Faltan 82 días para que los países de diversos continentes se reúnan en tres naciones distintas. El Mundial 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, promete ser una gran fiesta del fútbol, y los millones de aficionados ya se están preparando para el inicio del torneo, que se realizará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, donde se enfrentarán México y un equipo sudamericano en el partido inaugural.

En este contexto, aunque la selección peruana no participará en este megaevento, muchos peruanos viajarán a estos países, especialmente a México, para presenciar el partido inaugural. Por ello, en esta nota te contamos cómo adquirir tus entradas y las rutas para llegar desde Lima a México.

¿Dónde comprar las entradas para el Mundial 2026?

Los boletos para el partido inaugural, al igual que para los demás encuentros, se podrán adquirir a través de la página Gotickets. Los precios para este partido pueden comenzar desde los 3.000 USD, dependiendo de la ubicación y la disponibilidad.

Precios de las entradas para México vs Sudáfrica. Foto: Gotickets

Rutas desde Lima para llegar a México

La forma más rápida de llegar es mediante un vuelo directo desde Lima a Ciudad de México, con una duración aproximada de cinco a seis horas. Actualmente, los pasajes de ida y vuelta en clase económica tienen un precio que oscila entre 500 y 800 USD, según la antelación de la compra y la aerolínea seleccionada.

Lima – Panamá – Ciudad de México: Hacer una escala en Ciudad de Panamá antes de continuar hacia la Ciudad de México.

Hacer una escala en Ciudad de Panamá antes de continuar hacia la Ciudad de México. Lima – Bogotá – Ciudad de México: Hacer conexión en Bogotá, una de las rutas más frecuentes en Sudamérica.

Hacer conexión en Bogotá, una de las rutas más frecuentes en Sudamérica. Lima – Cancún – Ciudad de México: Tomar un vuelo hacia Cancún y luego un traslado interno hasta la capital.

Datos: Cabe señalar que la Ciudad de México es una de las urbes más grandes de América Latina, por lo que desplazarse desde el aeropuerto o el hotel hasta el Estadio Azteca puede tomar más de una hora, dependiendo del tráfico ese día. Hay que precisar que el sistema de transporte público, como el Metro de Ciudad de México, es una de las opciones que los aficionados pueden utilizar.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El encuentro se podrá seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Azteca.