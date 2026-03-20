Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y canal para ver partido
Se viene el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II este sábado 21 de marzo, desde el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II este sábado 21 de marzo, a partir de las 18.30 hora local, en partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por L1 MAX. Repasa todos los detalles de este encuentro que promete emoción durante los 90 minutos.
¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro blanquiazul viene de igualar por 1-1 ante Deportivo Garcilaso en Cusco y una victoria les permitirá irse al receso como uno de los líderes del certamen.
Pablo Guede finalmente se quedará como DT pese a oferta de San Lorenzo. Para este duelo en el elenco victoriano serán bajas Renzo Garcés y Fernando Gaibor, ambos por lesión.
Alianza Lima viene de empatar 1-1 ante Garcilaso
¿Cómo llega Juan Pablo II?
El elenco ‘Papal’ estaba cumpliendo una destacada campaña, pero en su última presentación cayó por 3-2 ante Los Chankas, por lo que buscará nuevamente volver a la senda del triunfo.
Recordemos que los dos partidos que han jugado los de Chongoyape ante Alianza Lima fueron derrotas, por lo que espera sumar de a tres por primera vez frente a los íntimos.
Juan Pablo II va por el golpe en Matute
Alianza Lima vs Juan Pablo II: horarios
Repasa horarios y canales para seguir el partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 18.30
- Bolivia y Venezuela: 19.30
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:30
- México: 17.30
- Estados Unidos: 18.30 (Miami y Nueva York) y 15.30 (Los Ángeles)
- España: 00.30 (del domingo 22)
Alianza Lima vs Juan Pablo II: dónde ver
El encuentro será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de televisión como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes seguir el partido ONLINE por las plataformas L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping.
Alianza Lima vs Juan Pablo II: canal
Conoce qué canal sintonizar el partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II de acuerdo a tu operador de TV paga:
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Alianza Lima vs Juan Pablo II: pronósticos y cuotas
Alianza Lima parte como favorito para imponerse a Juan Pablo II, de acuerdo con las principales casas ade apuesta. A continuación las cuotas:
|Casas
|Alianza Lima
|Empates
|Juan Pablo II
|Te Apuesto
|1.27
|5.59
|12.05
|Betano
|1.27
|6.30
|12.50
|Apuesta Total
|1.29
|5.80
|12.00
|Betsson
|1.25
|5.25
|12.00
|Caliente
|1.23
|5.40
|13.50
Alianza Lima vs Juan Pablo II: historial
- Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025
- Alianza Lima 1-0 Juan Pablo II | Apertura 2025
Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineaciones probables
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pávez, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Martín Peralta, Paolo Fuentes, Aron Sánchez, Adriano Espinoza; Martin Alaniz, Christian Flores, Jack Durán; Maximiliano Jaumbeltz y Nilton Ramirez.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90