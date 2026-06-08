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Sporting Cristal presentó a Roberto Mosquera como su entrenador: "Estoy de vuelta en casa"

Sporting Cristal impactó y en sus redes sociales anunció la llegada de Roberto Mosquera como entrenador para el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

Jesús Yupanqui
Roberto Mosquera regresó a Sporting Cristal por tercera vez como entrenador.
Roberto Mosquera regresó a Sporting Cristal por tercera vez como entrenador. | Foto: Sporting Cristal
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¡Regresó a su casa! Roberto Mosquera fue anunciado como el flamante entrenador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. El estratega nacional tendrá la misión de liderar al conjunto celeste en la Copa Sudamericana y revertir el mal momento deportivo.

Diego Rebagliati se refirió al fichaje de Sporting Cristal.

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Sporting Cristal presentó a Roberto Mosquera

A través de un emotivo video, el cuadro rimense colocó los títulos que consiguió Roberto Mosquera como entrenador y este señaló: “Estoy de vuelta en casa, necesitamos de todos para campeonar. ¡Fuerza, Cristal!”.

Previo a este video, Sporting Cristal había publicado "Regresa el ADN Celeste", dando a entender el regreso de Roberto Mosquera. Los hinchas expresaron su emoción y exigieron al estratega luchar por volver a levantar la copa de la Liga 1.

Julio César Uribe explicó que Roberto Mosquera es la persona idónea para liderar el proyecto deportivo del club. Destacó la experiencia de Mous y señaló que es un hombre formado en la casa.

"Es formado en Sporting Cristal, es un técnico que no tiene que demostrar nada y es una persona exitosa. Es una decisión mía. Pienso que Roberto debió estar antes", expresó el ‘Diamante’ en el programa 'Fútbol Satélite'.

¿Cuántas veces dirigió Roberto Mosquera a Sporting Cristal?

Esta será la tercera vez que Roberto Mosquera dirigirá a Sporting Cristal. La primera fue en 2012-2013, donde consiguió el campeonato nacional después de una sequía de títulos. Sin embargo, dejó el cargo a mediados del 2013.

Luego regresó en febrero de 2020, año en el que también se coronó campeón nacional tras vencer a Universitario en la final. Al año siguiente obtuvo el Torneo Apertura y la Copa Bicentenario, pero después cayó ante Alianza Lima en la final. Permaneció en el club rimense hasta finales de 2022 y ahora volverá nuevamente a su casa.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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