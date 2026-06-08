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Julio César Uribe definió salida de pieza clave de Sporting Cristal en el primer equipo: "Decisión"

El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, definió el futuro de una pieza clave del primer equipo celeste.

Diego Medina
Julio César Uribe anuncia futuro de pieza clave del primer equipo de Sporting Cristal.
Julio César Uribe anuncia futuro de pieza clave del primer equipo de Sporting Cristal. | Foto: Fútbol Satélite | Sporting Cristal
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Sporting Cristal viene tomando decisiones radicales con miras al Torneo Clausura 2026. Una de las principales cabezas de la institución es Julio César Uribe, quien, como director general del club rimense, ha evaluado las salidas y nuevas incorporaciones al cuadro bajopontino. Bajo ese contexto, reveló el futuro de una de las piezas claves del plantel principal.

El comando técnico de Roberto Mosquera con Sporting Cristal

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Uribe definió salida de pieza clave del primer equipo de Sporting Cristal

Se trata de Jorge Soto, quien se desempeñaba como parte del comando técnico de cada uno de los estrategas que asumieron el liderazgo del primer equipo. Eso sí, Julio César Uribe indicó que no necesariamente dejará de ser parte del club, sino que se le buscará otra área para que forme a las jóvenes promesas.

Este cambio también alcanza a Carlos Lobatón, quien tendrá otro rol dentro de Sporting Cristal para seguir aportando la ideología del club a los menores que desean formarse en la institución.

"No saldrían. Jorge Soto y Carlos Lobatón son referentes importantes de la institución y tienen un valor ganado. Nadie le puede quitar el valor a ellos, se lo han ganado. Pero tienen que producir más y esa decisión la voy a tomar yo. Voy a direccionar de otra forma donde sean más productivos en todo este proceso formativo de la institución, con los jugadores del futuro.", manifestó Julio César Uribe.

(VIDEO: Fútbol Satélite)

De momento, Sporting Cristal ha anunciado oficialmente la llegada de Hernán Barcos como nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026. En esa línea, el director general del cuadro celeste afirmó que Roberto Mosquera será el nuevo estratega rimense para sacar al equipo de los últimos lugares de la tabla.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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